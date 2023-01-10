Международные банки должны наконец реализовать свои заявления и выйти с российского рынка – Нацбанк Украины

"НБУ неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории РФ и Беларуси", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что такие обращения были направлены в адрес Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

"Проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых НБУ еще раз получил заверение, что они "продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в России, включая варианты выхода с этого рынка". Оценивая ситуацию на 11-м месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса для принятия окончательных решений по выходу с российского рынка. Считаем это недопустимым", – заявили в НБУ.

Украинский банковский регулятор назвал "очередным свидетельством того, что сделанные заявления отличаются от фактического состояния дел", информацию о том, что структурные подразделения международных банков предоставляют льготные условия кредитования для участников войны против Украины.

Глава НБУ Андрей Пышный назвал "ядовитой" причастность европейских компаний к экономике страны-террориста, и подчеркнул, что "война – это время выбирать между прибылью и достоинством".

"Каждый день мы подводим неутешительные итоги потерь, которые принесла нашей стране война. Каждое утро начинаем день с минуты молчания, вспоминая о погибших. В то время, как бизнес, оставшийся в России, суммирует и подсчитывает. Международные банки должны наконец реализовать решительные заявления, сделанные почти год назад, и выйти с рынка погруженной по локти в кровь украинцев России", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 марта 2022 года, через неделю после полномасштабного вторжения России в Украину, Министерство иностранных дел Украины опубликовало список крупнейших компаний, решивших остаться в России, несмотря на ее агрессию. Среди них были, в частности, австрийский Raiffeisen Bank и швейцарский Credit Suisse.