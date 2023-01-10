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НБУ не видит причин для национализации "Альфа-Банка", переименовавшегося в Sense Bank

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1 декабря "Альфа-Банк" стал Sense Bank
1 декабря "Альфа-Банк" стал Sense Bank
Фото: Sense Bank / Facebook

Национальный банк не видит признаков неплатежеспособности Sense Bank (бывший "Альфа-Банк"), а следовательно, и причин для его национализации. Об этом 9 января заявила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в эфире телемарафона, видео опубликовал канал "1+1".

По ее словам, национализация системно важного банка возможна лишь в том случае, если этот банк потеряет ликвидность и НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособность.

В таком случае во избежание потрясений на финансовом рынке в период военного времени Нацбанк может обратиться в Кабмину с предложением о национализации.

"На сегодняшний день мы не видим признаков, которые угрожали бы платежеспособности "Альфа-Банка", – сказала Рожкова.

Контекст:

Как сообщалось на сайте НБУ, конечными владельцами существенного участия "Альфа-Банка" являются российские бизнесмены Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен. Против всех них Украина ввела санкции. Кроме того, Фридман находится под санкциями ЕС, Великобритании и других стран. 

По данным Нацбанка на 1 января 2022 года, "Альфа-Банк Украина" принадлежал зарегистрированной в Люксембурге ABH Holdings S.A. (57,6%) и кипрской ABH Ukraine Limited (42,4%). Эти холдинги входят в российскую "Альфа-Групп".

В июле стало известно, что "Альфа-Банк" решил сменить название, чтобы не ассоциироваться с Россией. 1 декабря он стал Sense Bank.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, НБУ, бизнес, Альфа-Банк, Нацбанк, финансы, Екатерина Рожкова, национализация, Кабмин, бизнесмен
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