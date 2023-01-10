НБУ не видит причин для национализации "Альфа-Банка", переименовавшегося в Sense Bank

По ее словам, национализация системно важного банка возможна лишь в том случае, если этот банк потеряет ликвидность и НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособность.
В таком случае во избежание потрясений на финансовом рынке в период военного времени Нацбанк может обратиться в Кабмину с предложением о национализации.
"На сегодняшний день мы не видим признаков, которые угрожали бы платежеспособности "Альфа-Банка", – сказала Рожкова.
Как сообщалось на сайте НБУ, конечными владельцами существенного участия "Альфа-Банка" являются российские бизнесмены Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен. Против всех них Украина ввела санкции. Кроме того, Фридман находится под санкциями ЕС, Великобритании и других стран.
По данным Нацбанка на 1 января 2022 года, "Альфа-Банк Украина" принадлежал зарегистрированной в Люксембурге ABH Holdings S.A. (57,6%) и кипрской ABH Ukraine Limited (42,4%). Эти холдинги входят в российскую "Альфа-Групп".
В июле стало известно, что "Альфа-Банк" решил сменить название, чтобы не ассоциироваться с Россией. 1 декабря он стал Sense Bank.