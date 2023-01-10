НБУ не видит причин для национализации "Альфа-Банка", переименовавшегося в Sense Bank

По ее словам, национализация системно важного банка возможна лишь в том случае, если этот банк потеряет ликвидность и НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособность.

В таком случае во избежание потрясений на финансовом рынке в период военного времени Нацбанк может обратиться в Кабмину с предложением о национализации.

"На сегодняшний день мы не видим признаков, которые угрожали бы платежеспособности "Альфа-Банка", – сказала Рожкова.