"Альфа-Банк" с 1 декабря переименуется в Sense Bank

С 1 декабря новое юридическое название банка – АО "СЕНС БАНК".

Клиентам банка объяснили, что повторно подписывать документы или обновлять уже подписанные договоры не нужно – все документы, которые были подписаны с "Альфа-Банком", будут действовать и после смены названия банка.

"Все справки и разрешения, которые были выданы до 1 декабря 2022 года от имени Альфа-Банка, будут действовать и в дальнейшем и не потеряют своей силы после переименования банка", – заявили в финучреждении.

Также все карты, которые были выданы с логотипом Альфа-Банка, продолжат действовать и в дальнейшем, заменять их не нужно. Обновление вида новых пластиковых карт запланировано на март.

При этом часть сервисов будет также переименована. Например, AHUB теперь будет называться Sense Hub, My Alfa-Bank – My Sense Bank, A-CLUB будет изменено на aClub. При этом, все привилегии персонального обслуживания будут сохранены.

"Сразу после начала полномасштабного вторжения правление банка решило отказаться от бренда "Альфа" и продолжить работу под новым брендом. Мы всегда были отдельным юридическим лицом, но даже на уровне созвучности бренда не хотим иметь ничего общего с организацией, которая работает в России", – заявили в финучреждении.