"Альфа-Банк" с 1 декабря переименуется в Sense Bank

С 1 декабря новое юридическое название банка – АО "СЕНС БАНК".
Клиентам банка объяснили, что повторно подписывать документы или обновлять уже подписанные договоры не нужно – все документы, которые были подписаны с "Альфа-Банком", будут действовать и после смены названия банка.
"Все справки и разрешения, которые были выданы до 1 декабря 2022 года от имени Альфа-Банка, будут действовать и в дальнейшем и не потеряют своей силы после переименования банка", – заявили в финучреждении.
Также все карты, которые были выданы с логотипом Альфа-Банка, продолжат действовать и в дальнейшем, заменять их не нужно. Обновление вида новых пластиковых карт запланировано на март.
При этом часть сервисов будет также переименована. Например, AHUB теперь будет называться Sense Hub, My Alfa-Bank – My Sense Bank, A-CLUB будет изменено на aClub. При этом, все привилегии персонального обслуживания будут сохранены.
"Сразу после начала полномасштабного вторжения правление банка решило отказаться от бренда "Альфа" и продолжить работу под новым брендом. Мы всегда были отдельным юридическим лицом, но даже на уровне созвучности бренда не хотим иметь ничего общего с организацией, которая работает в России", – заявили в финучреждении.
По данным Нацбанка на 1 января 2022 года "Альфа банк Украина" принадлежал зарегистрированной в Люксембурге Alfa Bank Holdings (57,6%) и кипрской ABH Ukraine (42,4%). Эти холдинги входят в российскую "Альфа-группу" Михаила Фридмана.
В марте стало известно, что Фридман (владел 32,86% акций банка) и Петр Авен (владел 12,4% акций банка) передадут свои части "Альфа-банка Украина" украинцам по согласованию НБУ, отмечает Forbes.