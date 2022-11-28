ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Альфа-Банк" с 1 декабря переименуется в Sense Bank

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 1 декабря новое юридическое название банка АО "СЕНС БАНК"
С 1 декабря новое юридическое название банка – АО "СЕНС БАНК"
Фото: depositphotos.com

"Альфа-Банк" с 1 декабря официально завершает процедуру ребрендинга на Sense Bank. Об этом сообщается на сайте банка.

С 1 декабря новое юридическое название банка – АО "СЕНС БАНК".

Клиентам банка объяснили, что повторно подписывать документы или обновлять уже подписанные договоры не нужно – все документы, которые были подписаны с "Альфа-Банком", будут действовать и после смены названия банка.

"Все справки и разрешения, которые были выданы до 1 декабря 2022 года от имени Альфа-Банка, будут действовать и в дальнейшем и не потеряют своей силы после переименования банка", – заявили в финучреждении.

Также все карты, которые были выданы с логотипом Альфа-Банка, продолжат действовать и в дальнейшем, заменять их не нужно. Обновление вида новых пластиковых карт запланировано на март.

При этом часть сервисов будет также переименована. Например, AHUB теперь будет называться Sense Hub, My Alfa-Bank – My Sense Bank, A-CLUB будет изменено на aClub. При этом, все привилегии персонального обслуживания будут сохранены.

"Сразу после начала полномасштабного вторжения правление банка решило отказаться от бренда "Альфа" и продолжить работу под новым брендом. Мы всегда были отдельным юридическим лицом, но даже на уровне созвучности бренда не хотим иметь ничего общего с организацией, которая работает в России", – заявили в финучреждении.

Контекст:

По данным Нацбанка на 1 января 2022 года "Альфа банк Украина" принадлежал зарегистрированной в Люксембурге Alfa Bank Holdings (57,6%) и кипрской ABH Ukraine (42,4%). Эти холдинги входят в российскую "Альфа-группу" Михаила Фридмана.

В марте стало известно, что Фридман (владел 32,86% акций банка) и Петр Авен (владел 12,4% акций банка) передадут свои части "Альфа-банка Украина" украинцам по согласованию НБУ, отмечает Forbes.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, НБУ, Альфа-Банк, переименование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
"Бесконечная наша любовь". Alyosha показала младшего сына
"Бесконечная наша любовь". Alyosha показала младшего сына
"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды
"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (457957)
2
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (100186)
3
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (98987)
4
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (71039)
5
Жена Арестовича выехала из Украины (49779)
6
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (43529)
7
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды (32686)
8
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (29134)
 
 
 
 