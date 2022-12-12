Позиция Нацбанка Украины стала проукраинской после смены его руководства – глава НАПК

"Мы еще 17 марта идентифицировали его (Фридмана. – "ГОРДОН") кандидатом на санкции, которые были наложены на него, к сожалению, только в сентябре", – сказал Новиков.

Журналистка отметила, что "в рабочей группе были люди, которые просили не вводить санкции по банку", и спросила у главы НАПК, кто это был.

"Согласно регламенту, я не могу комментировать решения рабочей группы, принятые после утверждения регламента. Поэтому я могу прокомментировать только часть событий, которые произошли до утверждения регламента. Национальный банк в лице заместителя главы выражал опасения, что наложение санкций на Фридмана может привести к нестабильности банковской системы и нестабильности украинского "Альфа-Банка", – объяснил он.

Новиков также ответил на вопрос, изменилась ли эта позиция.

"После смены руководства НБУ позиция этого института стала на 100% проукраинской, в частности и относительно этого банка", – подчеркнул глава Нацагентства.

Руководство Нацбанка Украины сменилось в октябре. Верховная Рада 7 октября поддержала кандидатуру Андрея Пышного при назначении главой Нацбанка.

Предыдущим руководителем НБУ был Кирилл Шевченко. 4 октября он заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья. Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Шевченко. 6 октября за увольнение Шевченко проголосовала Верховная Рада.

Уволенный экс-глава НБУ заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины.

6 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Среди них и Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до руководства НБУ.

У главы Нацбанка сейчас шесть заместителей.