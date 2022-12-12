ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Позиция Нацбанка Украины стала проукраинской после смены его руководства – глава НАПК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руководство НБУ сменилось в октябре
Руководство НБУ сменилось в октябре
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Один из заместителей главы Национального банка Украины выступал против введения санкций против "Альфа-Банка", связанного с российскими бизнесменами, в том числе с Михаилом Фридманом. Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 12 декабря.

"Мы еще 17 марта идентифицировали его (Фридмана. – "ГОРДОН") кандидатом на санкции, которые были наложены на него, к сожалению, только в сентябре", – сказал Новиков.

Журналистка отметила, что "в рабочей группе были люди, которые просили не вводить санкции по банку", и спросила у главы НАПК, кто это был.

"Согласно регламенту, я не могу комментировать решения рабочей группы, принятые после утверждения регламента. Поэтому я могу прокомментировать только часть событий, которые произошли до утверждения регламента. Национальный банк в лице заместителя главы выражал опасения, что наложение санкций на Фридмана может привести к нестабильности банковской системы и нестабильности украинского "Альфа-Банка", – объяснил он.

Новиков также ответил на вопрос, изменилась ли эта позиция.

"После смены руководства НБУ позиция этого института стала на 100% проукраинской, в частности и относительно этого банка", – подчеркнул глава Нацагентства.

Руководство Нацбанка Украины сменилось в октябре. Верховная Рада 7 октября поддержала кандидатуру Андрея Пышного при назначении главой Нацбанка.

Предыдущим руководителем НБУ был Кирилл Шевченко. 4 октября он заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья. Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Шевченко. 6 октября за увольнение Шевченко проголосовала Верховная Рада.

Уволенный экс-глава НБУ заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины.

6 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров "Укргазбанка" в хищении более 200 млн грн. Среди них и Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк" до руководства НБУ.

У главы Нацбанка сейчас шесть заместителей.

Контекст:

Как сообщалось на сайте НБУ, конечными владельцами существенного участия банка являлись российские бизнесмены Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен. Против всех них Украина ввела санкции. Кроме того, Фридман находится под санкциями ЕС, Великобритании и других стран. 

По данным Нацбанка на 1 января 2022 года, "Альфа-Банк Украина" принадлежал зарегистрированной в Люксембурге ABH Holdings S.A. (57,6%) и кипрской ABH Ukraine Limited (42,4%). Эти холдинги входят в российскую "Альфа-Групп".

В июле стало известно, что "Альфа-Банк" решил сменить название, чтобы не ассоциироваться с Россией. 1 декабря он стал Sense Bank.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Александр Новиков, санкции, НБУ, Михаил Фридман, Альфа-Банк, Нацбанк, НАПК, Кирилл Шевченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
  Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом
"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро (39534)
2
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (28963)
3
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (23316)
4
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (20934)
5
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео (19073)
6
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (16022)
7
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение (15575)
8
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью (15413)
 
 
 
 