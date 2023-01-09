"Альфа-Банк" заплатит почти 50 млн грн штрафа за нарушения, связанные с необеспечением противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения

"Альфа-Банк" решил сменить название, чтобы не ассоциироваться с Россией. 1 декабря он стал Sense Bank Фото: capital.ua

Наибольший штраф – 47 млн 702,5 тыс. грн – наложен на АО "СЕНС БАНК", которое более известно по предыдущему названию АО "Альфа-Банк". Из них 400 тыс. грн государство взимает за нарушение банком требований пункта 2 части второй статьи 6 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Среди других банков, в отношении которых применены меры влияния, АО "Таскомбанк", известное под брендом ТАС. Это финучреждение получило письменное предостережение за нарушение требований финмониторинга и других правил проверки клиентов.

Другие банки и небанковские учреждения в перечне НБУ также получили штрафы и письменные предостережения из-за невыполнения требований законодательства Украины.

В начале октября 2022 г. Верховная Рада приняла закон о выводе с рынка системно важных банков в условиях военного положения. Как писало издание NV со ссылкой на экспертов, он был разработан именно под "Альфа-банк" и предусматривает выкуп его акций государством за одну гривну. Однако пока национализация этого банка проведена не была.