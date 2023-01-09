"Альфа-Банк" заплатит почти 50 млн грн штрафа за нарушения, связанные с необеспечением противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения

Наибольший штраф – 47 млн 702,5 тыс. грн – наложен на АО "СЕНС БАНК", которое более известно по предыдущему названию АО "Альфа-Банк". Из них 400 тыс. грн государство взимает за нарушение банком требований пункта 2 части второй статьи 6 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Среди других банков, в отношении которых применены меры влияния, АО "Таскомбанк", известное под брендом ТАС. Это финучреждение получило письменное предостережение за нарушение требований финмониторинга и других правил проверки клиентов.
Другие банки и небанковские учреждения в перечне НБУ также получили штрафы и письменные предостережения из-за невыполнения требований законодательства Украины.
В начале октября 2022 г. Верховная Рада приняла закон о выводе с рынка системно важных банков в условиях военного положения. Как писало издание NV со ссылкой на экспертов, он был разработан именно под "Альфа-банк" и предусматривает выкуп его акций государством за одну гривну. Однако пока национализация этого банка проведена не была.
Как сообщалось на сайте НБУ, конечными владельцами существенного участия "Альфа-Банка" являются российские бизнесмены Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен. Против всех них Украина ввела санкции. Кроме того, Фридман находится под санкциями ЕС, Великобритании и других стран.
По данным Нацбанка на 1 января 2022 года, "Альфа-Банк Украина" принадлежал зарегистрированной в Люксембурге ABH Holdings S.A. (57,6%) и кипрской ABH Ukraine Limited (42,4%). Эти холдинги входят в российскую "Альфа-Групп".
В июле стало известно, что "Альфа-Банк" решил сменить название, чтобы не ассоциироваться с Россией. 1 декабря он стал Sense Bank.