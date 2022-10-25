Суд арестовал активы, связанные с украинской "дочкой" "Альфа-Банка", на 500 млн грн

В числе арестованного – счета, открытые на учредителей банка (369,5 млн. грн), а также акции учредителей "Альфы" стоимостью 104,7 млн грн, говорится в сообщении.

Железняк отмечает, что под арест также попали торговый знак банка и корпоративные права группы IDS, в состав которой входят торговые марки "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф".

Суд также наложил арест на счета Николаевского глиноземного завода, принадлежащего российскому олигарху Олегу Дерипаске, добавил нардеп.

Контекст:

28 февраля Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов – в том числе Авена и Фридмана – из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмены также находятся под персональными санкциями Великобритании, где они проживают, и Канады. Фридман и Авен оспорили санкции ЕС в суде.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян), состояние Авена – $4,3 млрд.

13 сентября стало известно, что украинские правоохранители сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов бывшим топ-менеджерам "Альфа-Банка". Экс-глава и исполняющий обязанности председателя правления банка обвиняются в том, что скрыли от налогообложения доходы на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти нерезиденту, зарегистрированному на Кипре.