ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Международные резервы Украины в 2022 году сократились на 7,9% – НБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина в 2022 году получила около $32,1 млрд международной поддержки
Украина в 2022 году получила около $32,1 млрд международной поддержки
Фото: bank.gov.ua

В 2022 году международные резервы Украины сократились на 7,9%. Об этом сообщил Нацбанк Украины 6 января.

"В прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку – согласно балансовым данным, около $32,1 млрд. Самая большая финансовая помощь поступила от США – $12 млрд, Европейского союза – $8 млрд, МВФ – $2,7 млрд, Канады – $1,9 млрд, Германии – $1,6 млрд", – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2022 году страна получила около $3,1 млрд благодаря размещению валютных облигаций внутреннего госзайма.

"Это вместе с международной помощью позволило компенсировать значительную часть чистых интервенций НБУ по продаже валюты ($25 млрд) и выплат страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте ($9,1 млрд). Национальный банк в 2022 году являлся чистым продавцом валюты на рынке. До 23 февраля НБУ продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний курса на фоне увеличения геополитического напряжения, а с 24 февраля – с целью поддержания фиксации официального курса гривны, который до сих пор остается якорем для экономики и позволил сохранить контроль за инфляционными процессами", – сообщили в НБУ.

По состоянию на 1 января 2023 года международные резервы Украины составили $28 млрд 491 млн.

Контекст:

В 2021 году международные резервы Украины выросли на $1,8 млрд и составляли $30,9 млрд, сообщали в НБУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, Нацбанк, золотовалютные резервы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
alyona alyona показала своих родителей
alyona alyona показала своих родителей
Свитолина спустя почти три месяца после родов возобновила пробежки
Свитолина спустя почти три месяца после родов возобновила пробежки
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (332329)
2
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (161130)
3
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (105922)
4
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (91529)
5
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (79475)
6
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью (76851)
7
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (73690)
8
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (71492)
 
 
 
 