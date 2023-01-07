Международные резервы Украины в 2022 году сократились на 7,9% – НБУ

Украина в 2022 году получила около $32,1 млрд международной поддержки Фото: bank.gov.ua

"В прошлом году Украина получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку – согласно балансовым данным, около $32,1 млрд. Самая большая финансовая помощь поступила от США – $12 млрд, Европейского союза – $8 млрд, МВФ – $2,7 млрд, Канады – $1,9 млрд, Германии – $1,6 млрд", – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2022 году страна получила около $3,1 млрд благодаря размещению валютных облигаций внутреннего госзайма.

"Это вместе с международной помощью позволило компенсировать значительную часть чистых интервенций НБУ по продаже валюты ($25 млрд) и выплат страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте ($9,1 млрд). Национальный банк в 2022 году являлся чистым продавцом валюты на рынке. До 23 февраля НБУ продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний курса на фоне увеличения геополитического напряжения, а с 24 февраля – с целью поддержания фиксации официального курса гривны, который до сих пор остается якорем для экономики и позволил сохранить контроль за инфляционными процессами", – сообщили в НБУ.

По состоянию на 1 января 2023 года международные резервы Украины составили $28 млрд 491 млн.