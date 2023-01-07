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В декабре международные резервы Украины возросли на 1,9% – НБУ

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По состоянию на 1 января международные резервы Украины составили почти $28,5 млрд
По состоянию на 1 января международные резервы Украины составили почти $28,5 млрд
Фото: bank.gov.ua

В декабре 2022 года международные резервы Украины возросли на 1,9% по сравнению с ноябрем 2022 года. Об этом 6 января 2023 года сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

"Международные резервы Украины по состоянию на 1 января, по предварительным данным, составили $28 млрд 491 млн. В декабре они выросли на 1,9% по сравнению с ноябрем 2022 года, благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили интервенции НБУ по продаже валюты для поддержки фиксированного курса", – говорится в сообщении.

На динамику резервов в декабре влияли. в частности, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в НБУ поступило почти $5 млрд. За обслуживание госдолга правительство Украины заплатило $833,9 млн.

Также на динамику влияли операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

"НБУ в прошлом месяце продал на валютном рынке $3 млрд 193 млн выкупил в резервы $29,6 млн. Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком в декабре повысилась до $3 млрд 166 млн", – говорится в сообщении.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта, соощили в НБУ.

Контекст:

В 2021 году международные резервы Украины выросли на $1,8 млрд и составляли $30,9 млрд, сообщали в НБУ.

По состоянию на 1 декабря международные резервы Украины составляли $27,951 млрд

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, Нацбанк, золотовалютные резервы, война России против Украины
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