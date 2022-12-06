Международные резервы Украины в ноябре возросли на 10,7% и превысили уровень до 24 февраля – НБУ

В НБУ отметили, что этот уровень выше, чем в начале полномасштабного вторжения России в Украину: к утру 24 февраля они составляли $27,422 млрд.

"В ноябре резервы выросли на 10,7% благодаря ритмическим поступлениям международной помощи на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте", – говорится в сообщении.

В ноябре динамику международных резервов определяли операции по управлению государственным долгом, операции НБУ на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,5 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – сообщила пресс-служба регулятора.