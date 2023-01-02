За год количество поддельных гривен в Украине уменьшилось в четыре раза – НБУ

Больше всего в стране фальшивых купюр номиналом 200 и 500 грн Фото: Національний банк України / Facebook

По данным регулятора, в этот период на 1 млн настоящих банкнот в обращении приходилось 2,1 штуки подделок (в 2021 году этот показатель составил 7,1 штуки).

В НБУ подчеркнули, что большинство поддельных банкнот национальной валюты, изъятых из обращения в 2022 году, – это купюры 200 и 500 грн, при этом фальшивомонетчики предпочитают "изготавливать" банкноты старого типа.

"90,2% изъятых из обращения поддельных банкнот гривны приходится на банкноты старого образца. Соотношения между подделками банкнот гривны старого и нового образцов каждого номинала оставались практически неизменными в течение последних трех лет", – проинформировали в Нацбанке.

Там отметили что основным способом подделки остается печать на принтере. Фальшивомонетчики рассчитывают на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.

Что касается подделки монет, в НБУ констатировали, что в Украине она сошла на нет.



