ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Нацбанк собрал более 6,2 млн грн для нужд ВСУ в рамках розыгрыша монет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
НБУ разыграет монеты "Ой, у лузі червона калина" за донаты для ВСУ
НБУ разыграет монеты "Ой, у лузі червона калина" за донаты для ВСУ
Фото: НБУ | Знати. Розуміти / Telegram

Национальный банк и "ПриватБанк" собрали 6,21 млн грн в рамках благотворительного сбора средств "Монета за донат для Вооруженных сил Украины". Об этом 29 августа сообщила пресс-служба НБУ в Telegram.

Сбор средств проекта "Монета за донат для ЗСУ" начался 24 августа и продлится до 2 сентября. В рамках сбора разыгрываются 10 эксклюзивных памятных монет "Ой, у лузі червона калина" с подписями главы НБУ Кирилла Шевченко и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Часть монет изготовлена из серебра, часть – из нейзильбера. 

Чтобы принять участие в розыгрыше монеты из нейзильбера, необходимо пожертвовать минимум 100 грн, из серебра – 1 тыс. грн.

"Количество донатов от одного человека не ограничено, главное – чтобы они были кратными стартовой сумме. Среди участников каждого из этих стримов мы рандомно определим четверку победителей, которые получат по монете из соответствующего металла. Еще по одной монете мы вручим двум участникам (по одному в каждом из стримов), которые внесут наибольший вклад одной суммой", – отметили в НБУ.

Контекст:

Нацбанк и Приватбанк объявили о сборе средств "Монета за донат для ЗСУ" 24 августа. Как сообщала пресс-служба НБУ, монеты "Ой, у лузі червона калина" одни из первых, которые Нацбанк ввел в обращение с начала войны. Они посвящены украинской песне, которая "стала современным символом противостояния российской военной агрессии". До конца 2022 года НБУ отчеканит 2,5 тыс. серебряных и 75 тыс. нейзильберовых памятных монет "Ой, у лузі червона калина". Цена регулятора на серебряную монету составляет 1845 грн, монету из нейзильбера – 133 грн.

Теги: Украина, НБУ, пожертвование, ПриватБанк, ВСУ, монеты, монета, розыгрыш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео
  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Самая документированная война в истории". Роднянский заявил, что россиянам не удастся скрыть правду о войне против Украины
"Самая документированная война в истории". Роднянский заявил, что россиянам не удастся скрыть правду о войне против Украины
"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото
"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (52124)
2
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (39929)
3
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (38221)
4
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (37744)
5
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (35625)
6
Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео (25914)
7
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами (25835)
8
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов (24746)
 
 
 
 