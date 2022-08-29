Нацбанк собрал более 6,2 млн грн для нужд ВСУ в рамках розыгрыша монет

Сбор средств проекта "Монета за донат для ЗСУ" начался 24 августа и продлится до 2 сентября. В рамках сбора разыгрываются 10 эксклюзивных памятных монет "Ой, у лузі червона калина" с подписями главы НБУ Кирилла Шевченко и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Часть монет изготовлена из серебра, часть – из нейзильбера.
Чтобы принять участие в розыгрыше монеты из нейзильбера, необходимо пожертвовать минимум 100 грн, из серебра – 1 тыс. грн.
"Количество донатов от одного человека не ограничено, главное – чтобы они были кратными стартовой сумме. Среди участников каждого из этих стримов мы рандомно определим четверку победителей, которые получат по монете из соответствующего металла. Еще по одной монете мы вручим двум участникам (по одному в каждом из стримов), которые внесут наибольший вклад одной суммой", – отметили в НБУ.
Нацбанк и Приватбанк объявили о сборе средств "Монета за донат для ЗСУ" 24 августа. Как сообщала пресс-служба НБУ, монеты "Ой, у лузі червона калина" одни из первых, которые Нацбанк ввел в обращение с начала войны. Они посвящены украинской песне, которая "стала современным символом противостояния российской военной агрессии". До конца 2022 года НБУ отчеканит 2,5 тыс. серебряных и 75 тыс. нейзильберовых памятных монет "Ой, у лузі червона калина". Цена регулятора на серебряную монету составляет 1845 грн, монету из нейзильбера – 133 грн.