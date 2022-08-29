Нацбанк собрал более 6,2 млн грн для нужд ВСУ в рамках розыгрыша монет

Сбор средств проекта "Монета за донат для ЗСУ" начался 24 августа и продлится до 2 сентября. В рамках сбора разыгрываются 10 эксклюзивных памятных монет "Ой, у лузі червона калина" с подписями главы НБУ Кирилла Шевченко и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Часть монет изготовлена из серебра, часть – из нейзильбера.

Чтобы принять участие в розыгрыше монеты из нейзильбера, необходимо пожертвовать минимум 100 грн, из серебра – 1 тыс. грн.

"Количество донатов от одного человека не ограничено, главное – чтобы они были кратными стартовой сумме. Среди участников каждого из этих стримов мы рандомно определим четверку победителей, которые получат по монете из соответствующего металла. Еще по одной монете мы вручим двум участникам (по одному в каждом из стримов), которые внесут наибольший вклад одной суммой", – отметили в НБУ.