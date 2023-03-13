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В Украине выросло число просроченных кредитов, но банки не стали чаще идти в суд. Аналитики считают, что они обращаются к коллекторам

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Доля просроченных долгов в украинской банковой системе выросла с 34% до 39%.
Доля просроченных долгов в украинской банковой системе выросла с 34% до 39%.
Фото: depositphotos.com

Из-за полномасштабной войны в 2022 году доля NPL (просроченных в течение 90 дней кредитов) в целом по украинской банковской системе выросла с 34% до 39%. При этом банки стали меньше обращаться в суды для возвращения долгов. Аналитики платформы Opendatabot 13 марта сделали вывод, что банки могут чаще обращаться к коллекторам для решения вопросов по долгам.

Как отмечают аналитики, чтобы решить ситуацию с неработающими кредитами, банк имеет два варианта: судиться с должником или продавать внешним коллекторам эту задолженность.

В случае продаж долга коллекторам в среднем банк получает лишь 10% от суммы задолженности. Зато не исключено, что "в комплекте" идут коррупционные риски – в случае, если проблемный портфель продан за бесценок коллекторской компании, связанной с банком, его должностными лицами или отделом взыскания. В случае, если банк обращается в суд, есть шансы получить всю сумму кредита и вернуть расходы непосредственно на судебный процесс.

С начала полномасштабного вторжения вся банковская система была вынуждена перестроить свои процессы. Opendatabot отслеживал каждый суд, где банки являются истцом, ответчиком или третьим лицом. Всего в прошлом году украинские банки были сторонами в 56 670 судебных делах. Это на 37% меньше, чем до начала большой войны.

Топ-10 банков, которые чаще всего участвуют в судебных процессах, уменьшили свою активность в 2022 году. Так, государственные "ПриватБанк" и "Ощадбанк" подали исков вдвое меньше, чем в 2021-м. Наибольшее падение исковой работы наблюдается у "А-Банка" – в три раза.

Инфографика: opendatabot.ua
Инфографика: opendatabot.ua

"Учитывая рост NPL, мы ожидали увеличения исков от банков в суды – однако этого не происходит. Следовательно, банки готовятся к продаже кредитных портфелей коллекторам, что приводит к увеличению убытков и коррупционных рисков", – отмечает руководитель Opendatabot Алексей Иванкин.

Инфографика: opendatabot.ua
Инфографика: opendatabot.ua

По словам аналитиков, чтобы возвращать свои средства без коррупционной составляющей и работы с коллекторами, банкам нужно автоматизировать взыскание – упрощать генерацию исков, контроль поступления дел в суд, заседаний и решений, работы судебных исполнителей,  в том числе и с помощью открытых данных.

"Государство за последние годы значительно улучшило судебное взыскание: появились институт частных исполнителей и автоматическая система блокировки счетов должников. Это возможность не только официально вернуть в банк кредитные средства, но и улучшить собственный имидж и уровень доверия от НБУ", – добавили эксперты.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, коррупция, банки, ПриватБанк, Ощадбанк, суды, кредиты, банковская система, активы, Opendatabot, суд, NPL
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