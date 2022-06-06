Сервис Dow Jones прекратил сотрудничать с российскими банками – СМИ

Без доступа к таким данным банки рискуют попасть под вторичные санкции, если проведут операцию с фигурантом санкционного списка. Собеседник агентства отметил, что "все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через эти списки".

С 11 марта сотрудничество с российскими банками также прекратил сервис World-Check от Refinitiv, пишет РБК. Третий крупнейший игрок на рынке – компания LexisNexis (сервис WorldCompliance) – после начала российского вторжения не сообщал, намерен ли прекращать работу с клиентами из РФ.