Сервис Dow Jones прекратил сотрудничать с российскими банками – СМИ

Без доступа к таким данным банки рискуют попасть под вторичные санкции, если проведут операцию с фигурантом санкционного списка. Собеседник агентства отметил, что "все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через эти списки".
С 11 марта сотрудничество с российскими банками также прекратил сервис World-Check от Refinitiv, пишет РБК. Третий крупнейший игрок на рынке – компания LexisNexis (сервис WorldCompliance) – после начала российского вторжения не сообщал, намерен ли прекращать работу с клиентами из РФ.
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей власти и бизнеса.
Последний – шестой – пакет санкций был введен Евросоюзом 3 июня. Среди прочего он предусматривает поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".
По состоянию на конец мая российский рынок покинули более 1,4 тыс. международных компаний, сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.