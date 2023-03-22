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22 марта, 2023
 
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"Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии выражение благородства". Путинист Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь

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Киркоров внесен в базу сайта "Миротворец"
Киркоров внесен в базу сайта "Миротворец"
Скриншот: fkirkorov / Instagram

Российский артист Филипп Киркоров с помощью пластической операции нарастил себе мышцы пресса и груди. Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал Super, разместив фото 55-летнего певца после операции.

На снимке Киркоров изображен с пластырями на животе и груди. 

В последнее время российские СМИ часто пишут о новых пластических операциях Киркорова, а также о его поведении во время концертов – в ноябре 2022 года он избил зрителя букетом по лицу, а перед этим вышел на сцену в прозрачном комбинезоне.

Российский публицист Александр Невзоров, комментируя очередную операцию Киркорова, подчеркнул, что "пластическая хирургия может увеличить губы и ноздри, раздуть щеки и обкорнать жирок на брылях, но не в силах создать на физиономии выражение достоинства и благородства".

"Филина мордочка может быть несколько "подновлена", но она так и останется мордочкой поющего лакея", – заявил Невзоров в январе 2023 года.

Контекст:

Киркоров внесен в базу сайта "Миротворец" за открытую поддержку политики президента РФ Владимира Путина и войны РФ против Украину. 

В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 6 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) решение о санкциях против 119 человек, проживающих в России, включая Киркорова.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Александр Невзоров, санкции, Филипп Киркоров, хирургия, Владимир Зеленский, война России против Украины, пластическая хирургия, грудь, операция, живот, пресс
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