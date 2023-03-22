"Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии выражение благородства". Путинист Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь

На снимке Киркоров изображен с пластырями на животе и груди.

В последнее время российские СМИ часто пишут о новых пластических операциях Киркорова, а также о его поведении во время концертов – в ноябре 2022 года он избил зрителя букетом по лицу, а перед этим вышел на сцену в прозрачном комбинезоне.

Российский публицист Александр Невзоров, комментируя очередную операцию Киркорова, подчеркнул, что "пластическая хирургия может увеличить губы и ноздри, раздуть щеки и обкорнать жирок на брылях, но не в силах создать на физиономии выражение достоинства и благородства".

"Филина мордочка может быть несколько "подновлена", но она так и останется мордочкой поющего лакея", – заявил Невзоров в январе 2023 года.