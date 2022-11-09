Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2022
 
Новости

Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киркоров опять попал в скандал
Киркоров опять попал в скандал
Фото: Филипп Киркоров / Telegram

Поведение российского певца Филиппа Киркорова на гастролях в Казахстане продолжает удивлять. На концерте в Алматы он появился перед публикой в прозрачном комбинезоне, что вызвало бурное обсуждение зрителей. Теперь же в сети появилось видео, где Киркоров спустился со сцены в зал и ударил зрителя по лицу букетом роз.

Видео с инцидентом разместил у себя на странице в TikTok портал zakonkz.

Директор артиста Екатерина Успенская объяснила ситуацию.

"Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти. Наверное, больше ничего не происходит, вот и все закрутилось вокруг Филиппа. Благо у нас все происходит: концерты с аншлагами, тур гастрольный идет", — цитирует ее слова Telegram-канал Shot.

Контекст:

26 июля Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали родину на боевых позициях".

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.

Теги: Казахстан, шоу-бизнес, Филипп Киркоров, скандал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Киборг" Костенко: Поддержка войны со стороны россиян будет продолжаться, пока тех, кто ее поддерживает, не начнут призывать в армию
  "Киборг" Костенко: Поддержка войны со стороны россиян будет продолжаться, пока тех, кто ее поддерживает, не начнут призывать в армию
Алеся БАЦМАН
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
Алеся БАЦМАН
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
Макаревич высказался о "человеке, который раздражает"
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Все это очень жалко выглядит". 46-летняя Волочкова показала застолье и свою именную лепешку
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Начинкой конфет "Путин" могут быть только опарыши и козявки мертвого клоуна". Невзоров высмеял конфеты в честь 70-летнего президента РФ
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
"Ой-ой-ой! Концентрация тестостерона зашкаливает". Цимбалюк и Суровцев засветили накачанные торсы перед камерой
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Какая красивая поза!" 64-летняя Стоун снялась в прозрачном платье
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Меня не взяли". 38-летний Слава Демин заявил, что проходил кастинг на шоу "Холостячка"
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
"Осознать свои преступления время придет". Дочь путиниста Машкова обратилась к поддерживающим войну россиянам
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
  "Два зуба поменяю". Великий снял пародию на россиянку, которая отправила "два сына" на войну
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
41-летняя Кардашян показала фигуру в боди. Фото
"Люблю вас, украинцы!" Каменских рассказала, как людей изменила война
"Люблю вас, украинцы!" Каменских рассказала, как людей изменила война
Автор текста радиодиктанта, режиссер Цилык: Сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось сказать. И все же рада, что не отказалась
Автор текста радиодиктанта, режиссер Цилык: Сложно было вместить в 200 знаков то, что хотелось сказать. И все же рада, что не отказалась
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
"Вы уже елку поставили? Ого!" Дочь Ющенко показала, как ужинает при свечах едой из McDonald's
Жена Тигипко показала растяжку
Жена Тигипко показала растяжку
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
"Не снимает, это прямо нереально". Пенн засветился в Киеве в ботинках от украинского бренда, которые получил летом в подарок. Фото
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в широких подвернутых джинсах и пуловере с глубоким вырезом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 