Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу

Видео с инцидентом разместил у себя на странице в TikTok портал zakonkz.
@zakonkz Киркоров ударил зрителя букетом по лицу. Предположительно, в Алматы Певец в прямом смысле слова отхлестал сидевшего на первых рядах зрителя цветами по лицу. Видео инцидента появилось в TikTok. После этого певец вернулся на сцену и продолжил выступать. С чем связаны такие действия — остается загадкой. Публику также удивило и то, что на концерте в Алматы певец вышел в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне, надетом поверх плавок. Этот перфоманс Киркоров объяснил тем, что его команда так подшутила над ним, и во время шоу с переодеванием на сцене, кто-то сорвал с него шорты, оставив короля “голым”. «Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но show must go on!»- написал певец на своей странице Instagram. #киркоров #киркоровалматы #алматы #новости #новостиказахстана #певец #казахстан #хочуврек #рекомендации #реки #рек * оригинальный звук - zakon.kz * Новости Казахстана
Директор артиста Екатерина Успенская объяснила ситуацию.
"Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти. Наверное, больше ничего не происходит, вот и все закрутилось вокруг Филиппа. Благо у нас все происходит: концерты с аншлагами, тур гастрольный идет", — цитирует ее слова Telegram-канал Shot.
26 июля Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали родину на боевых позициях".
В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.