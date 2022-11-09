Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя букетом по лицу

Видео с инцидентом разместил у себя на странице в TikTok портал zakonkz.

Директор артиста Екатерина Успенская объяснила ситуацию.

"Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти. Наверное, больше ничего не происходит, вот и все закрутилось вокруг Филиппа. Благо у нас все происходит: концерты с аншлагами, тур гастрольный идет", — цитирует ее слова Telegram-канал Shot.

Контекст:

26 июля Киркоров выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами. Выступая, он заявил, что те "отстаивали родину на боевых позициях".

В начале 2021 года Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет из-за многократных посещений аннексированного Крыма, а летом того же года он был внесен в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

В апреле 2022 году Киркорову был запрещен въезд в Эстонию до 2027 года, а в мае Латвия внесла артиста в список лиц, которым бессрочно запрещен въезд в страну.