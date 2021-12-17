"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему

Артист пришел на съемки в красных брюках, яркой куртке с принтом и кепке. На втором снимке Киркоров запечатлен на столе, стоя перед ведущим шоу Иваном Ургантом на одном колене.
"На чем он торчит?" – удивились пользователи сети.
"Пучеглазое чучело, наглое, хамоватое, развращенное", – написали подписчики.
"Человек-праздник", – написали в комментариях поклонники артиста.
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Филипп Киркоров – обладатель званий народного артиста РФ, народного артиста Украины и народного артиста Молдовы.
Киркоров находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.
23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список "глупостью", которая только делает его популярнее.
Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".