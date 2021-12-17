"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему

Артист пришел на съемки в красных брюках, яркой куртке с принтом и кепке. На втором снимке Киркоров запечатлен на столе, стоя перед ведущим шоу Иваном Ургантом на одном колене.

"На чем он торчит?" – удивились пользователи сети.

"Пучеглазое чучело, наглое, хамоватое, развращенное", – написали подписчики.

"Человек-праздник", – написали в комментариях поклонники артиста.