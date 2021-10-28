"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей

"Правда, что дети от Киркорова?" – спросили у Стоцкой подписчики.

"Нет, не правда. Отец детей – [экс-супруг] Сергей Абгарян", – написала артистка, обнародовав фото сына и дочери.

Контекст:

В браке с ресторатором Сергеем Абгаряном Стоцкая родила двоих детей: сына Александра (2011) и дочь Веру (2017). В марте 2021 года певица впервые заявила, что они с мужем расстались два с лишним года назад.

Подписчики артистки в комментариях под снимками ее детей часто отмечают их внешнее сходство с Киркоровым, который в начале карьеры был ее продюсером.

В 2019 году в интервью Лере Кудрявцевой, ведущей передачи "Секрет на миллион", которая выходит на канале НТВ, Стоцкая заявила, что их с Киркоровым связывали не только рабочие, но и личные отношения. "Он меня очаровал. Я, конечно, была в него влюблена. И сейчас, когда он появляется на горизонте, я трепещу", – заявила она тогда.

В марте 2021 года Стоцкая согласилась с тем, что ее дети действительно похожи на Киркорова. "На самом деле, и мы с ним похожи. Людям просто хочется, чтобы это было так. Им нужна эта легенда. Смысл это скрывать, если бы это было правдой?" – отметила Стоцкая.