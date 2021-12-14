Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2021
 
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"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир

Киркоров: Котик-котик, дай мне в ротик
Киркоров: Котик-котик, дай мне в ротик
Фото: fkirkorov / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров на съемках передачи "Песня года", которая выходит на канале "Россия 1", устроил среди журналистов дегустацию зефира собственного производства. Об этом говорится в передаче "Ты не поверишь", которая 11 декабря вышла на российском канале НТВ.

По словам Киркорова, он купил в Ижевске завод по производству десертов. Рекламируя продукцию, певец вынудил одну из журналисток попробовать его зефир, запихнув десерт ей в рот. 

"В ротик давай? О, вот это ротик. Котик-котик, дай мне в ротик", – заявил он. 

Зрители передачи раскритиковали поведение артиста.

"Фу, какой пошлый и отвратительный шут этот Киркоров", – отреагировали пользователи YouTube. 

"Киркоров всех своими слюнями накормил", – написали зрители.

"Из грязи в князи! Совсем одурел от зефира! Как дите", – прокомментировали видео подписчики канала.

Скриншот: НТВ / YouTube
Скриншот: НТВ / YouTube

Контекст:

Филипп Киркоров – обладатель званий народный артист РФ, народный артист Украины и народный артист Молдовы.

Киркоров находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российскимЗа это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.

23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список "глупостью", которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".

Теги: Филипп Киркоров, скандал, певец, десерт
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