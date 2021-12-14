"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир

По словам Киркорова, он купил в Ижевске завод по производству десертов. Рекламируя продукцию, певец вынудил одну из журналисток попробовать его зефир, запихнув десерт ей в рот.
"В ротик давай? О, вот это ротик. Котик-котик, дай мне в ротик", – заявил он.
Зрители передачи раскритиковали поведение артиста.
"Фу, какой пошлый и отвратительный шут этот Киркоров", – отреагировали пользователи YouTube.
"Киркоров всех своими слюнями накормил", – написали зрители.
"Из грязи в князи! Совсем одурел от зефира! Как дите", – прокомментировали видео подписчики канала.
Филипп Киркоров – обладатель званий народный артист РФ, народный артист Украины и народный артист Молдовы.
Киркоров находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.
23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список "глупостью", которая только делает его популярнее.
Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".