"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир

По словам Киркорова, он купил в Ижевске завод по производству десертов. Рекламируя продукцию, певец вынудил одну из журналисток попробовать его зефир, запихнув десерт ей в рот.

"В ротик давай? О, вот это ротик. Котик-котик, дай мне в ротик", – заявил он.

Зрители передачи раскритиковали поведение артиста.

"Фу, какой пошлый и отвратительный шут этот Киркоров", – отреагировали пользователи YouTube.

"Киркоров всех своими слюнями накормил", – написали зрители.

"Из грязи в князи! Совсем одурел от зефира! Как дите", – прокомментировали видео подписчики канала.