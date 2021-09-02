"Были основания оценивать действия как угрозу безопасности". Киркоров больше не сможет оспорить решение суда на запрет въезда в Литву

Киркорову запрещен въезд в Литву до 2026 года Фото: fkirkorov / Instagram

Решение Высшего административного суда Литвы обжалованию не подлежит, отмечается в публикации. Суд пришел к выводу, что у "миграционного департамента были основания оценивать действия Киркорова как угрозу государственной безопасности".

В комментарии российскому агентству "РИА Новости" Лукошявичене сообщила, что Киркорову запрещен въезд до 18 января 2026 года.