"Были основания оценивать действия как угрозу безопасности". Киркоров больше не сможет оспорить решение суда на запрет въезда в Литву

Решение Высшего административного суда Литвы обжалованию не подлежит, отмечается в публикации. Суд пришел к выводу, что у "миграционного департамента были основания оценивать действия Киркорова как угрозу государственной безопасности".
В комментарии российскому агентству "РИА Новости" Лукошявичене сообщила, что Киркорову запрещен въезд до 18 января 2026 года.
Киркорова внесли в черный список в Литве 19 января из-за многократных посещений аннексированного Крыма.
Певец обжаловал это решение, но Вильнюсский окружной административный суд 14 июня постановил, что в жалобе певца нет аргументов, доказывающих незаконность запрета, а заявления адвокатов о непропорциональности и дискриминационном характере применяемых к нему мер являются необоснованными.
В начале июля стало известно, что певец снова подал апелляционную жалобу на решение Вильнюсского окружного административного суда, попросив отменить запрет и принять новое решение.