"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель

Она посвятила свой пост 29-летию Евдокименко.

"С днем рождения, моя любовь, – написала Трейгерман, опубликовав фото бойфренда. – Я всегда буду с тобой и всегда буду за тебя. Ты очень талантливый, интеллигентный, добрый, любящий и заботливый человек. Я так тобой горжусь".

Скриншот: shmn / Instagram

Трайгермен также разместила подборку совместных фото с Евдокименко. На фото пара позирует в обнимку на фоне радуги, морских пейзажей, а также в лифте.

"Мой именинник", – подписала она снимки.

Скриншот: shmn / Instagram