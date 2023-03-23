"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель

Она посвятила свой пост 29-летию Евдокименко.
"С днем рождения, моя любовь, – написала Трейгерман, опубликовав фото бойфренда. – Я всегда буду с тобой и всегда буду за тебя. Ты очень талантливый, интеллигентный, добрый, любящий и заботливый человек. Я так тобой горжусь".
Трайгермен также разместила подборку совместных фото с Евдокименко. На фото пара позирует в обнимку на фоне радуги, морских пейзажей, а также в лифте.
"Мой именинник", – подписала она снимки.
В 2021 году российские СМИ написали о возможном романе Евдокименко и Трейгерман. Пара не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.
Элизавета Трейгерман является дочерью Бориса Трейгермана – бывшего советника глав Сумской и Днепропетровской областных государственных администраций.
Трейгерман сотрудничала с украинским певцом Максом Барских.
7 марта 2022 года стало известно, что Анатолий Евдокименко вместе со своим отцом Русланом Евдокименко были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.
Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдовы, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс.
Ротару не комментировала информацию о задержании сына и внука. В декабре Анатолий Евдокименко подтвердил, что покинул Украину.