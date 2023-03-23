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23 марта, 2023
 
Новости

"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель

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Ротару не комментировала отъезд внука за границу
Ротару не комментировала отъезд внука за границу
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Внук украинской певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко 23 марта в Instagram Stories разместил репосты со страницы своей возлюбленной, 23-летней украинской модели Елизаветы Трейгерман.

Она посвятила свой пост 29-летию Евдокименко.

"С днем рождения, моя любовь, – написала Трейгерман, опубликовав фото бойфренда. – Я всегда буду с тобой и всегда буду за тебя. Ты очень талантливый, интеллигентный, добрый, любящий и заботливый человек. Я так тобой горжусь".

Скриншот: shmn / Instagram
Скриншот: shmn / Instagram

Трайгермен также разместила подборку совместных фото с Евдокименко. На фото пара позирует в обнимку на фоне радуги, морских пейзажей, а также в лифте. 

"Мой именинник",  подписала она снимки.

Скриншот: shmn / Instagram
Скриншот: shmn / Instagram

Контекст:

В 2021 году российские СМИ написали о возможном романе Евдокименко и Трейгерман. Пара не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. 

Элизавета Трейгерман является дочерью Бориса Трейгермана – бывшего советника глав Сумской и Днепропетровской областных государственных администраций.

Трейгерман сотрудничала с украинским певцом Максом Барских.

7 марта 2022 года стало известно, что Анатолий Евдокименко вместе со своим отцом Русланом Евдокименко были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.

Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдовы, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс.

Ротару не комментировала информацию о задержании сына и внука. В декабре Анатолий Евдокименко подтвердил, что покинул Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: София Ротару, граница, любовь, семья, певица, музыкант, Анатолий Евдокименко, девушка
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