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23 марта, 2023
 
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"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой

Егорова не стала кардинально менять форму прически, оставив каре с удлиненными прядями
Егорова не стала кардинально менять форму прически, оставив каре с удлиненными прядями
Фото: reality.show_tv / Instagram

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 23 марта разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с обновленной стрижкой.

49-летняя блогер не стала кардинально менять форму прически, оставив каре с удлиненными прядями, но слегка укоротила длину и придала четкость контурам.

Она также поблагодарила своего стилиста, отметив, что тот "приводит ее волосы и настроение в идеальную форму". 

"Стрижка супер", – восхитились в сети.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

Бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, мода и красота, прическа, стиль, Наталья Егорова
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