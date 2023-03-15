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15 марта, 2023
 
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47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после

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Джоли периодически экспериментирует с длиной и оттенком волос
Джоли периодически экспериментирует с длиной и оттенком волос
Фото: ЕРА

Освежить свой образ весной можно с помощью обновленной прически, как это сделала американская актриса Анджелина Джоли. На новый образ голливудской знаменитости 15 марта обратила внимание редакция украинского журнала о моде и красоте Elle в публикации под названием "Новая стрижка и цвет волос: Анджелина Джоли показывает самую красивую прическу на весну".

На фото, которые опубликованы на странице парфюмерного бренда Guerlain, 47-летняя Джоли изображена с новой прической и цветом волос. Снимки были сделаны во время визита актрисы в Мексику, где она снимала сюжет об исчезновении редкого вида пчел.

Редакция украинского глянца отметила, что Джоли подстригла волосы каскадом. Это, по мнению редакции модного журнала, делает их визуально более густыми, а обогащенный "свежими карамельными нотами" новый оттенок "идеально подходит к новому весеннему сезону".

А так Джоли выглядела осенью 2021 года.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Контекст:

Джоли периодически экспериментирует с длиной и оттенком волос, отдавая предпочтение длинным волосам и темным оттенкам.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Анджелина Джоли, мода и красота, актриса, прическа, стиль, тренды
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