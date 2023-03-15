47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после

На фото, которые опубликованы на странице парфюмерного бренда Guerlain, 47-летняя Джоли изображена с новой прической и цветом волос. Снимки были сделаны во время визита актрисы в Мексику, где она снимала сюжет об исчезновении редкого вида пчел.
Редакция украинского глянца отметила, что Джоли подстригла волосы каскадом. Это, по мнению редакции модного журнала, делает их визуально более густыми, а обогащенный "свежими карамельными нотами" новый оттенок "идеально подходит к новому весеннему сезону".
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А так Джоли выглядела осенью 2021 года.
Джоли периодически экспериментирует с длиной и оттенком волос, отдавая предпочтение длинным волосам и темным оттенкам.