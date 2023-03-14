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14 марта, 2023
 
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Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет

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Прическу "моб" носит 56-летняя американская актриса Робин Райт
Прическу "моб" носит 56-летняя американская актриса Робин Райт
Фото: robingwright / Instagram

Идеальными для современных женщин в возрасте старше 50 лет являются прически мид-боб или моб, для которых характерна длина волос до середины шеи. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте американского журнала для женщин Allure.

По словам американского стилиста Мары Росзак, "моб имеет все признаки традиционного боба, но не привязывает вас к четкой стрижке с грубыми линиями. При этом стрижка "моб" имеет "скрытые слои", что означает некоторое наслоение на концах.

Что касается челки, то в этой прическе она необязательна. 

Стилист L'Oréal Paris Джон Генри отмечает, что преимуществом прически моб для 50-летних женщин является то, что на ее основе можно создать несколько образов. 

Кроме того, подчеркивают стилисты, мид-моб или моб удобны для постепенного перехода от одного оттенка цвета волос к другому.

Чтобы ухаживать за волосами с такими прическами, достаточно использовать увлажняющую маску, увлажняющий крем для укладки и ламеллярный ополаскиватель для мягкости волос и блеска, который будет препятствовать возрастным изменениям структуры волос. 

Прическу "мид-боб", в частности, носит 56-летняя американская актриса Робин Райт, а "моб" периодические демонстрирует 65-летнняя голливудская звезда Шэрон Стоун.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, стрижка, прическа, тренды
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