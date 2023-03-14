Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет

По словам американского стилиста Мары Росзак, "моб имеет все признаки традиционного боба, но не привязывает вас к четкой стрижке с грубыми линиями. При этом стрижка "моб" имеет "скрытые слои", что означает некоторое наслоение на концах.

Что касается челки, то в этой прическе она необязательна.

Стилист L'Oréal Paris Джон Генри отмечает, что преимуществом прически моб для 50-летних женщин является то, что на ее основе можно создать несколько образов.

Кроме того, подчеркивают стилисты, мид-моб или моб удобны для постепенного перехода от одного оттенка цвета волос к другому.

Чтобы ухаживать за волосами с такими прическами, достаточно использовать увлажняющую маску, увлажняющий крем для укладки и ламеллярный ополаскиватель для мягкости волос и блеска, который будет препятствовать возрастным изменениям структуры волос.

Прическу "мид-боб", в частности, носит 56-летняя американская актриса Робин Райт, а "моб" периодические демонстрирует 65-летнняя голливудская звезда Шэрон Стоун.