"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"

Таблоид People, описывая образ певицы, отметил, что артистка, появившись на мероприятии в этом наряде, "подняла раскованность на новый уровень".

В публикации подчеркивается, что "блестящее платье демонстрировало все, включая крошечные черные стринги, которые почти ничего не скрывали".

Контекст:

Сиара (полное имя – Сиара Принцесс Харрис) родилась в 1985 году. Она известна не только как певица, но и как автор песен, продюсер, танцовщица, актриса и модель. Ее дебютный альбом Goodies вышел в 2004 году.

В 2013–2014 годах певица жила в гражданском браке с рэпером Фьючером. У пары есть сын Фьючер Захир Уилберн.

Летом 2020 года она вышла замуж за футболиста Рассела Уилсона. В 2017 году у них родилась дочь Сиенна, а в 2020 году – сын Уин Харрисон Уилсон.