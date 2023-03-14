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14 марта, 2023
 
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"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"

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Сиара мать троих детей
Сиара – мать троих детей
Фото: ЕРА

Американская певица Сиара 13 марта появилась на вечеринке Vanity Fair после церемонии вручения премии "Оскар 2023" в платье-сетке от итальянского бренда Dundas. Свой образ она дополнила черными высокими перчатками. Фото знаменитости опубликовано на странице бренда в Instagram.

Таблоид People, описывая образ певицы, отметил, что артистка, появившись на мероприятии в этом наряде, "подняла раскованность на новый уровень".

В публикации подчеркивается, что "блестящее платье демонстрировало все, включая крошечные черные стринги, которые почти ничего не скрывали".

Контекст:

Сиара (полное имя – Сиара Принцесс Харрис) родилась в 1985 году. Она известна не только как певица, но и как автор песенпродюсертанцовщицаактриса и модельЕе дебютный альбом Goodies вышел в 2004 году.

В 2013–2014 годах певица жила в гражданском браке с рэпером Фьючером. У пары есть сын Фьючер Захир Уилберн.

Летом 2020 года она вышла замуж за футболиста Рассела Уилсона. В 2017 году у них родилась дочь Сиенна, а в 2020 году – сын Уин Харрисон Уилсон.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оскар, мода и красота, Сиара, певица, Оскар 2023
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