Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
Американская певица Сиара на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Rooted. Композиция записана вместе с исполнительницей Эстер Дин. В ролике Сиара предстала с оголенным животом на позднем сроке беременности. Ролик вышел в поддержку движения Black Lives Matter, направленного на поддержку темнокожего населения США и борьбу с диксриминацией по расовым признакам. Все доходы от ротации клипа и песни будут переданы в организацию Grantmakers for Girls of Color. Это общество занимается поддержкой и финансированием нуждающихся темнокожих девочек и девушек в США. Сиара сообщила в Instagram о рождении своего третьего ребенка 25 июля.
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