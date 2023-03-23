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23 марта, 2023
 
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Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины

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С возрастом волосы женщин становятся тоньше, поэтому при окрашивании седеющих волос стоит учитывать, какой оттенок придаст прическе объем, а какой подчеркнет недостатки
С возрастом волосы женщин становятся тоньше, поэтому при окрашивании седеющих волос стоит учитывать, какой оттенок придаст прическе объем, а какой подчеркнет недостатки
Фото: depositphotos.com

Американский стилист Криста Рохас в комментарии express.co.uk назвала три цвета, которые не подходят для истонченных или редеющих волос.

Советы эксперта опубликованы в статье под названием "Парикмахер назвала "худший цвет волос" для женщин старше 40 лет".

По словам Рохас, с возрастом волосы женщин становятся тоньше, поэтому при окрашивании седеющих волос стоит учитывать, какой оттенок придаст прическе объем, а какой подчеркнет недостатки. 

Черный под запретом

Обладательницам тонких волос стоит избегать слишком темных оттенков, которые значительно темнее натурального цвета, так как они визуально сделают лицо бледным, а редеющие волосы еще более редкими.

Рохас отметила, что слишком темный оттенок "неумолим на тонких волосах и делает кожу головы более заметной".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Правило контраста

Еще одним оттенком, который, по мнению эксперта, противопоказан женщинам старше 40 лет, является тот, который повторяет цвет лица, так как в таком случае не будет контраста между тоном кожи и цветом волос. 

Кроме того, подчеркнула Рохас, женщинам с тонкими волосами следует избегать окрашивания по всей длине, потому что это сделает волосы визуально плоскими, лишив их объема.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Альтернатива

В качестве альтернативы она предложила использовать так называемые мультитональные блики. По словам Рохас, блонд или карамель  лучшие варианты для такого вида окрашивания, "особенно для женщин, которые седеют". 

Она также порекомендовала выбирать для окрашивания цвет, близкий к естественному цвету волос женщин. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, женщины, советы, прическа, стиль
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