Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины

С возрастом волосы женщин становятся тоньше, поэтому при окрашивании седеющих волос стоит учитывать, какой оттенок придаст прическе объем, а какой подчеркнет недостатки Фото: depositphotos.com

Советы эксперта опубликованы в статье под названием "Парикмахер назвала "худший цвет волос" для женщин старше 40 лет".

По словам Рохас, с возрастом волосы женщин становятся тоньше, поэтому при окрашивании седеющих волос стоит учитывать, какой оттенок придаст прическе объем, а какой подчеркнет недостатки.

Черный под запретом

Обладательницам тонких волос стоит избегать слишком темных оттенков, которые значительно темнее натурального цвета, так как они визуально сделают лицо бледным, а редеющие волосы еще более редкими.

Рохас отметила, что слишком темный оттенок "неумолим на тонких волосах и делает кожу головы более заметной".

Фото: depositphotos.com

Правило контраста

Еще одним оттенком, который, по мнению эксперта, противопоказан женщинам старше 40 лет, является тот, который повторяет цвет лица, так как в таком случае не будет контраста между тоном кожи и цветом волос.

Кроме того, подчеркнула Рохас, женщинам с тонкими волосами следует избегать окрашивания по всей длине, потому что это сделает волосы визуально плоскими, лишив их объема.

Фото: depositphotos.com

Альтернатива

В качестве альтернативы она предложила использовать так называемые мультитональные блики. По словам Рохас, блонд или карамель – лучшие варианты для такого вида окрашивания, "особенно для женщин, которые седеют".

Она также порекомендовала выбирать для окрашивания цвет, близкий к естественному цвету волос женщин.