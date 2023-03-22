Бульвар Шоубиз
 
22 марта, 2023
 
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Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото

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Женщины в возрасте должны отказаться от стрижки карен. Для этой прически характерны удлиненные по бокам пряди и короткие волосы на затылке
Женщины в возрасте должны отказаться от стрижки карен. Для этой прически характерны удлиненные по бокам пряди и короткие волосы на затылке
Фото: depositphotos.com

Неправильно подобранная стрижка может визуально состарить. Об этом в комментарии сайту Express.co.uk рассказала британский стилист Николь Петти, объяснив, какой прически стоит избегать женщинам, если они хотят выглядеть моложе.

По мнению стилиста, женщины в возрасте должны отказаться от стрижки карен. Для этой прически характерны удлиненные по бокам пряди и короткие волосы на затылке. Эксперт подчеркнула, что такая форма нарушает баланс лица и "сильно старит" женщин.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Петти подчеркнула, что существует множество других коротких причесок, которые эффектно обрамляют лицо и омолаживают. В качестве альтернативы стрижке карен она предложила стрижку пикси.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Для женщин, которые предпочитают более длинные волосы, эксперт порекомендовала поэкспериментировать с прической боб и ее вариациями.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Контекст:

Стилисты считают идеальными для современных женщин в возрасте старше 50 лет прически мид-боб или моб, для которых характерна длина волос до середины шеи.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, женщины, стрижка, прическа, стиль, стрижки
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