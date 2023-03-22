Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото

По мнению стилиста, женщины в возрасте должны отказаться от стрижки карен. Для этой прически характерны удлиненные по бокам пряди и короткие волосы на затылке. Эксперт подчеркнула, что такая форма нарушает баланс лица и "сильно старит" женщин.
Петти подчеркнула, что существует множество других коротких причесок, которые эффектно обрамляют лицо и омолаживают. В качестве альтернативы стрижке карен она предложила стрижку пикси.
Для женщин, которые предпочитают более длинные волосы, эксперт порекомендовала поэкспериментировать с прической боб и ее вариациями.
Стилисты считают идеальными для современных женщин в возрасте старше 50 лет прически мид-боб или моб, для которых характерна длина волос до середины шеи.