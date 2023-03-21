Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после

Комарова: Если спать с этой штукой всю ночь, то утром можно поспать еще немножко, не переживая о прическе Фото: komarova_angelina / Instagram

"А что, если накрутить все волосы на лицо? Наконец-то купила эту штуку, посмотрим, как она пойдет", – прокомментировала процесс Комарова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Комарова (@komarova_angelina)

Речь в ролике идет об эластичном жгуте для холодной завивки волос, средняя стоимость которого составляет около 200 грн.

Скриншот: happyhair.com.ua

На следующий день она разместила новое видео, в котором показала результат завивки.

"Если спать с этой штукой всю ночь, то утром можно поспать еще немножко, не переживая о прическе", – оценила результаты стилист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Комарова (@komarova_angelina)