Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после

"А что, если накрутить все волосы на лицо? Наконец-то купила эту штуку, посмотрим, как она пойдет", – прокомментировала процесс Комарова.
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Речь в ролике идет об эластичном жгуте для холодной завивки волос, средняя стоимость которого составляет около 200 грн.
На следующий день она разместила новое видео, в котором показала результат завивки.
"Если спать с этой штукой всю ночь, то утром можно поспать еще немножко, не переживая о прическе", – оценила результаты стилист.
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Ангелина Комарова – младшая сестра украинского журналиста Дмитрия Комарова. В своем блоге она делится с подписчиками правилами ухода за волосами.