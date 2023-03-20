Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото

Классический красный – один из любимых дизайнов Стефани.

Шахматный принт идеально смотрится на длинных ногтях певицы. Разбавить черно-белую палитру артистка решила с помощью красных камней для декора.

Достаточно часто Стефани делится с поклонниками более нежными вариантами дизайна на основе розового покрытия.

Стефани – поклонница тематического маникюра. Этот дизайн она предпочла на День святого Валентина.

Длинные ногти – один из узнаваемых элементов стиля Стефани. При этом периодически певица делает паузы и укорачивает длину, но не отказывается от яркого покрытия.

Контекст:

Гвен Стефани родилась в 1969 году в США. Она была солисткой музыкальной группы No Doubt с 1986 года. Сольная карьера певицы началась в 2000 году.

Артистка часто делится в микроблоге снимками своего маникюра, экспериментируя с длиной ногтей и дизайном.