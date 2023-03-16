Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей

Девушки перед походом в Disneyland делают специальный маникюр, чтобы затем сфотографировать свои руки на фоне парка Фото: depositphotos.com

Среди посетительниц Disneyland популярен хештег Disney Nails – девушки перед посещением парка делают специальный маникюр, фотографируют свои руки на фоне парка, а затем публикуют снимки в сети

Этот дизайн сделала для своей клиентки мастер маникюра с ником LeAnn Stogbauer.

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"Я создала этот дизайн для поездки в Disneyland в Париже", – написала в Instagram обладательница голубого маникюра с яркими элементами декора в виде воздушных шаров и белых облаков.

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Пользователь сети с ником erica.sparkles для посещения Disneyland отдала предпочтение ярко-розовому маникюру с узнаваемой Disney-палитрой.

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Вариант дизайна для коротких ногтей показала мастер Elle Martinez.

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"В Disneyland нужно похвастаться своим простым, но милым дизайном", – написала пользователь сети с ником darlinghairscv.

Для посещения Disneyland она отдала предпочтение дизайну с бледно-розовым покрытием и изображением очертаний Микки-Мауса на безымянном пальце.