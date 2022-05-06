"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны

"Не смогла удержаться. На днях сделала красивый маникюр. Вы же знаете, как я люблю свои ногти", – написала она.

Никитюк сообщила, что многие переселенцы из оккупированных россиянами территорий устроились на работу, и среди них есть хорошие мастера маникюра.

Фото: lesia_nikituk / Instagram

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