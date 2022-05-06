Бульвар Шоубиз
 
06 мая, 2022
 
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"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны

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Никитюк: На днях сделала красивый маникюр
Никитюк: На днях сделала красивый маникюр
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк в Stories Instagram 5 мая показала маникюр оливкового и нюдового тонов.

"Не смогла удержаться. На днях сделала красивый маникюр. Вы же знаете, как я люблю свои ногти", – написала она.

Никитюк сообщила, что многие переселенцы из оккупированных россиянами территорий устроились на работу, и среди них есть хорошие мастера маникюра.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Карьера телеведущей началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?". 

С начала войны России против Украины Никитюк занимается волонтерской деятельностью. Она помогает людям, вынужденным покинуть свои дома, спасаясь от оккупантов.

Телеведущая объявила флешмоб для украинок, призвав их публиковать в сети свои удачные фото для поддержки "морального и мужского духа" украинских защитников.

Теги: переселенцы, телеведущая, мода и красота, Леся Никитюк, Орел и решка, маникюр, ногти
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