Бульвар Шоубиз
 
05 мая, 2022
 
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"Я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта". Денисенко рассказала, "для чего" в Украине идет война

Денисенко: За что? Думаю, этот вопрос за 70 дней войны задавал себе каждый украинец
Денисенко: За что? Думаю, этот вопрос за 70 дней войны задавал себе каждый украинец
Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Наталия Денисенко 5 мая в Instagram поделилась рассуждениями о войне России против Украины.

"За что? Думаю, этот вопрос за 70 дней войны задавал себе каждый украинец… За что это нашим людям? Нашей земле? Эти невыносимые физические, нравственные и психологические мучения… Знаете, я давно увлекалась всевозможной эзотерикой, новейшими опытами "высоких вибраций", которые подчеркивают, что вместо такого вопроса следует задавать другой: "Для чего?" Большое количество горя, боли и ненависти заполняет мое сердце, я стараюсь его очистить молитвой, слезами, размышлениями", – призналась она.

Актриса подчеркнула, что ответ на вопрос "Для чего?" дается очень тяжело.

"Лично для меня эта война обострила мои ценности: безграничная любовь к Украине, к своей работе, понимание, насколько мы были счастливы и не замечали этого, понимание того, как я ценю своего мужа, и что вещи – это только вещи, что никакое состояние не сравнится с человечностью и искренностью, что никто не имеет права посягать на наше, что наша нация самая сильная в мире, что нигде не может быть так хорошо, как у себя дома, что жизнь – это действительно сокровище, которое нужно проживать и быть благодарным за каждое доброе слово, за каждое утро, за каждый вдох", – написала она.

Денисенко отметила, что происходящее в Украине сейчас должно отчеканиться в головах, сердцах, передаться на генном уровне потомкам и никогда не повториться.

"Потому что мы спокойно себе жили все это время, я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта. Мы были безразличны (вне политики), забыв или не желая знать, что сотни лет враги систематически и аккуратно уничтожали наших предков, нашу культуру, язык и сейчас на виду у всего мира просто уничтожают нас и отбирают наши земли. Это так больно, Господи, но теперь мы знаем, для чего!" – заявила актриса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна она стала как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".

Актриса замужем за своим коллегой Андреем Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017). 5 марта Денисенко сообщала в Instagram, что Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира.

Теги: Россия, Украина, война, украинцы, война России против Украины, актриса, Наталия Денисенко
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