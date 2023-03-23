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23 марта, 2023
 
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Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса

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The Weeknd не впервые становится рекордсменом Книги рекордов Гиннесса
The Weeknd не впервые становится рекордсменом Книги рекордов Гиннесса
Фото: ЕРА

Канадский певец The Weeknd стал самым популярным певцом на планете по версии Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщается 20 марта на сайте проекта.

Получить этот статус артисту позволило самое большое количество слушателей в месяц на Spotify (по состоянию на 20 марта 111,4 млн). Кроме того, он стал первым артистом, которому удалось набрать 100 млн ежемесячных слушателей на Spotify. 

У Weeknd на данный момент почти на 30 млн слушателей в месяц больше, чем у американской певицы Майли Сайрус, которая занимает второе место (82,4 млн). На третьем месте находится колумбийская певица Шакира (81,6 млн).

https://www.facebook.com/GuinnessWorldRecords/posts/pfbid02txtBXuJYWD18Vy59f4UZzvsFrutRPUm1ATxbyf3Ebe513st2vrpo2XtKgzjeQvG1l

Контекст:

Это не первые титулы The Weeknd в Книге рекордов Гиннесса. В 2016 году он стал дважды рекордсменом  как автор самого популярного альбома на Spotify в 2015 году (Beauty Behind the Madness) и артист, который находился наибольшее количество недель подряд в топ-10 Billboard Hot 100.

Теги: Книга рекордов Гиннесса, рекорд, певец, The Weeknd
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