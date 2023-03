Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса

Получить этот статус артисту позволило самое большое количество слушателей в месяц на Spotify (по состоянию на 20 марта 111,4 млн). Кроме того, он стал первым артистом, которому удалось набрать 100 млн ежемесячных слушателей на Spotify.

У Weeknd на данный момент почти на 30 млн слушателей в месяц больше, чем у американской певицы Майли Сайрус, которая занимает второе место (82,4 млн). На третьем месте находится колумбийская певица Шакира (81,6 млн).

Контекст:

Это не первые титулы The Weeknd в Книге рекордов Гиннесса. В 2016 году он стал дважды рекордсменом – как автор самого популярного альбома на Spotify в 2015 году (Beauty Behind the Madness) и артист, который находился наибольшее количество недель подряд в топ-10 Billboard Hot 100.