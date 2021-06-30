The Weeknd сыграет главную роль в сериале о романе лидера секты с певицей

The Weeknd ранее сыграл самого себя в фильме "Неограненные алмазы" Фото: ЕРА

Певец также заявлен как соавтор сценария сериала и его исполнительный продюсер. В основу сюжета положена история любовных взаимоотношений певицы с владельцем лос-анджелесского клуба, который также является лидером и сторонником "тайного культа".

Режиссером картины заявлен Сэм Левинсон – создатель сериала "Эйфория". Когда начнутся съемки, в публикации не отмечается. Дата премьеры сериала пока что не уточняется.