The Weeknd сыграет главную роль в сериале о романе лидера секты с певицей

Певец также заявлен как соавтор сценария сериала и его исполнительный продюсер. В основу сюжета положена история любовных взаимоотношений певицы с владельцем лос-анджелесского клуба, который также является лидером и сторонником "тайного культа".
Режиссером картины заявлен Сэм Левинсон – создатель сериала "Эйфория". Когда начнутся съемки, в публикации не отмечается. Дата премьеры сериала пока что не уточняется.
Роль в сериале – не первый опыт работы в киноиндустрии для певца. Ранее The Weeknd написал сценарий и озвучил персонажа в комедийном мультсериале "Американский папаша!", премьера которого состоялась на телеканале TBS. Также он сыграл самого себя в криминальном триллере "Неограненные алмазы" (2019).