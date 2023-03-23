Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину

В комментарии к фото супруга Юдашкина отметила, что они дружат с Пугачевой 30 лет.
Сама артистка не стала публиковать совместные снимки с семьей Юдашкина, который замалчивает нападение РФ на Украину.
На фото Пугачева позирует вместе с семьей Юдашкина, а также с ним самим, избегая объятий. Ранее артистка фотографировалась с Юдашкиным в обнимку.
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Пугачева после того, как ее муж, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль. После этого в РФ организовали травлю артистки.
Певица публично не выступала против полномасштабного вторжения РФ в Украину. На днях она выступила в поддержку российского певца Валерия Меладзе, которому пришлось оправдываться за слова "Слава Украине!".