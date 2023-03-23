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23 марта, 2023
 
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Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину

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Пугачева после того, как Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль
Пугачева после того, как Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль
Фото: maxgalkinru / Instagram

Проживающая в Тель-Авиве (Израиль) российская певица Алла Пугачева встретилась с российским дизайнером Валентином Юдашкиным и его супругой. Совместные фото с артисткой 22 марта на своей странице в Instagram выложила жена Юдашкина.

В комментарии к фото супруга Юдашкина отметила, что они дружат с Пугачевой 30 лет. 

Сама артистка не стала публиковать совместные снимки с семьей Юдашкина, который замалчивает нападение РФ на Украину.

На фото Пугачева позирует вместе с семьей Юдашкина, а также с ним самим, избегая объятий. Ранее артистка фотографировалась с Юдашкиным в обнимку.

Контекст:

Пугачева после того, как ее муж, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль. После этого в РФ организовали травлю артистки.

Певица публично не выступала против полномасштабного вторжения РФ в Украину. На днях она выступила в поддержку российского певца Валерия Меладзе, которому пришлось оправдываться за слова "Слава Украине!".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алла Пугачева, Израиль, нападение, Тель-Авив, певица, дизайнер
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