Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину

Пугачева после того, как Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль Фото: maxgalkinru / Instagram

В комментарии к фото супруга Юдашкина отметила, что они дружат с Пугачевой 30 лет.

Сама артистка не стала публиковать совместные снимки с семьей Юдашкина, который замалчивает нападение РФ на Украину.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: marinayudashkina / Instagram Фото: marinayudashkina / Instagram

На фото Пугачева позирует вместе с семьей Юдашкина, а также с ним самим, избегая объятий. Ранее артистка фотографировалась с Юдашкиным в обнимку.