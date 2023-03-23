  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"

Vera: Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому Фото предоставлено командой Vera

В клипе певица появилась в образе шатенки с короткими волосами. Для съемки она выбрала комбинезон, дополнив образ грубыми ботинками и маленьким кулоном на шее в форме сердца из благотворительной коллекции украинских брендов Frolov и Sova, отмечается в пресс-релизе.

По словам певицы, новая композиция стала для нее особенной, так как отражает личные внутренние трансформации.

"Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому, и все теперь другое. Песня и видео "Такі ми люди" являются отражением этих изменений", – заявила артистка.

"Ми стали сильніше, чим думали будемо. Де руїна – там зацвітає квітка. Через біль і смуток народиться істина", – поет Vera.

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Видео: VERA / YouTube