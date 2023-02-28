Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ

В публикации отмечается, что фамилия владельцев особняка в объявлении не указана, но журналисты, рассмотрев снимки, заявили, что "в интерьерах угадывается" дом Меладзе и Брежневой. Площадь особняка составляет 700 квадратных метров.
На первом этаже обустроены гостиная с панорамными окнами и камином, кухня-столовая, спальня, гараж и два санузла. На втором этаже оборудованы две спальни с гардеробными, а на третьем – мансарда.
Стартовая цена дома составляет 300 млн руб. (около 148 млн грн).
Ни певица, ни ее муж пока что не комментировали продажу недвижимости в РФ.
Фото особняка обнародовал в том числе российский Telegram-канал Woman.ru.
До полномасштабной войны Брежнева и Меладзе жили и работали в России. В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину покинула Россию и живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.
Ее муж замалчивает нападение РФ на Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России".