Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ

До полномасштабной войны Брежнева и Меладзе жили и работали в России Скриншот: Meladze Music / YouTube

В публикации отмечается, что фамилия владельцев особняка в объявлении не указана, но журналисты, рассмотрев снимки, заявили, что "в интерьерах угадывается" дом Меладзе и Брежневой. Площадь особняка составляет 700 квадратных метров.

На первом этаже обустроены гостиная с панорамными окнами и камином, кухня-столовая, спальня, гараж и два санузла. На втором этаже оборудованы две спальни с гардеробными, а на третьем – мансарда.

Стартовая цена дома составляет 300 млн руб. (около 148 млн грн).

Ни певица, ни ее муж пока что не комментировали продажу недвижимости в РФ.

Фото особняка обнародовал в том числе российский Telegram-канал Woman.ru.

https://t.me/woman_ru/23653