Бульвар Шоубиз
 
20 марта, 2023
 
Новости

Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!"

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Пугачева назвала концерт Меладзе в Израиле праздником
Пугачева назвала концерт Меладзе в Израиле праздником
Фото: alla_orfey / Instagram

Проживающая в Израиле российская певица Алла Пугачева побывала на концерте российского артиста Валерия Меладзе. Видео, сделанные во время его выступления, артистка 19 марта разместила в Instagram.

"Должна огорчить врунов, говорящих о "провальных" концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник! Песни [украинского композитора] Константина Меладзе в исполнении Валеры – прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее", – написала Пугачева.

Контекст:

Меладзе – заслуженный артист РФ, народный артист Чечни. 

В начале 2023 года артист оказался в эпицентре скандала после того, как во время новогоднего корпоратива в Дубае на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.

В РФ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист написал пост в Instagram, в котором сообщил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие". "Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал он в свое оправдание.

Украинский журналист Савик Шустер, комментируя заявления артиста, отметил, что его порадовало то, что Меладзе сказал "Слава Украине!" "хотя бы шепотом". "Хотя бы прошептал, это уже порадовало. Ну, написал пост от страху. Ну, естественно, не из храбрых. Точно не из храбрых. Он не создает впечатления храброго человека", – сказал Шустер.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алла Пугачева, Израиль, Валерий Меладзе, скандал, певец
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