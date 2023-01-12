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12 января, 2023
 
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В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики

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Меладзе в ответ на "Слава Украине!" сказал "Героям слава!"
Меладзе в ответ на "Слава Украине!" сказал "Героям слава!"
Фото: meladzemusic / Instagram

Российский певец Валерий Меладзе пока что не будет лишен звания народного артиста Чечни после того, как ответил на приветствие "Слава Украине!". Об этом российскому изданию "Подъем" заявили в министерстве культуры Чечни.

В сообщении, которое опубликовала редакция, говорится, что Меладзе, в частности, не нарушил своим ответом "целостность России", поэтому вопрос о лишении его звания "пока не стоит". 

При этом в минкульте Чечни заявили, что "республика принимает активное участие в наведении конституционного порядка на территории Украины".

"Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтобы все жили в мире и согласии", – процитировали журналисты ответ.

При этом не уточняется, кто именно из представителей ведомства дал комментарий изданию.

Контекст:

Меладзе – заслуженный артист РФ, народный артист Чечни. 

Во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.

В РФ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист написал пост в Instagram, в котором сообщил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие". 

"Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал он в свое оправдание.

Теги: Чечня, Валерий Меладзе, война России против Украины
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