В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики

В сообщении, которое опубликовала редакция, говорится, что Меладзе, в частности, не нарушил своим ответом "целостность России", поэтому вопрос о лишении его звания "пока не стоит".

При этом в минкульте Чечни заявили, что "республика принимает активное участие в наведении конституционного порядка на территории Украины".

"Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтобы все жили в мире и согласии", – процитировали журналисты ответ.

При этом не уточняется, кто именно из представителей ведомства дал комментарий изданию.