ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о Меладзе: Хотя бы прошептал – это уже порадовало, а написал пост от страху. Он вообще не из храбрых

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер о заявлении Мелапдзе: Не создает впечатления храброго человека
Шустер о заявлении Мелапдзе: Не создает впечатления храброго человека
Фото: Валерий Меладзе / Facebook

Известный тееведущий прокомментировал оправдания певца Валерия Меладзе за слова "Героям слава". Свое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман

"Что касается Меладзе, то хоть шепотом, и то... Хотя бы прошептал, это уже порадовало. Ну, написал пост от страху. Ну, естественно, не из храбрых. Точно не из храбрых. Он не создает впечатления храброго человека", – сказал ведущий.

Также Шустер прокомментировал выступление певицы Таисии Повалий на российском "Голубом огоньке" и пост певицы Ани Лорак, которая впервые за 10 месяцев хоть что-то сказала о войне в Украине. Он отметил, что у него не вызывают никаких эмоций артисты, которые молчат о войне в Украине или оправдывают ее.

"Да это исключительно деньги, это только деньги. Конечно, жалко, что вообще за деньги можно и родиной пожертвовать. Это грустно", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.

В РФ в ответ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист заявил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие". 

"Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал певец.

Лорак 1 января в Instagram заявила, что ее праздник был омрачен тем, что ее проживающий в Киеве брат в новогоднюю ночь прятался в подвале "под звуки бомб" с бутылкой алкоголя.

Повалий приняла участие в новогоднем концерте, который 31 декабря транслировался на российском пропагандистском канале "Россия 1", и спела украинскую песню "Червона рута". 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Савик Шустер, Таисия Повалий, Ани Лорак, Валерий Меладзе, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Никитюк покурила трубку перед камерой
Никитюк покурила трубку перед камерой
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (224437)
2
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (166831)
3
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (94837)
4
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (50827)
5
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото (33734)
6
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (29520)
7
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно (14798)
8
Жена Бебешко Саша Белина исполнила хит Пугачевой "Ты на свете есть" на украинском языке. Видео (13816)
 
 
 
 