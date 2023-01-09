Шустер о Меладзе: Хотя бы прошептал – это уже порадовало, а написал пост от страху. Он вообще не из храбрых

"Что касается Меладзе, то хоть шепотом, и то... Хотя бы прошептал, это уже порадовало. Ну, написал пост от страху. Ну, естественно, не из храбрых. Точно не из храбрых. Он не создает впечатления храброго человека", – сказал ведущий.
Также Шустер прокомментировал выступление певицы Таисии Повалий на российском "Голубом огоньке" и пост певицы Ани Лорак, которая впервые за 10 месяцев хоть что-то сказала о войне в Украине. Он отметил, что у него не вызывают никаких эмоций артисты, которые молчат о войне в Украине или оправдывают ее.
"Да это исключительно деньги, это только деньги. Конечно, жалко, что вообще за деньги можно и родиной пожертвовать. Это грустно", – сказал он.
Во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на приветствие одного из гостей "Слава Украине!" ответил: "Героям слава!" Соответствующее видео появилось в сети 2 января.
В РФ в ответ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист заявил, что "всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие".
"Я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить", – написал певец.
Лорак 1 января в Instagram заявила, что ее праздник был омрачен тем, что ее проживающий в Киеве брат в новогоднюю ночь прятался в подвале "под звуки бомб" с бутылкой алкоголя.
Повалий приняла участие в новогоднем концерте, который 31 декабря транслировался на российском пропагандистском канале "Россия 1", и спела украинскую песню "Червона рута".