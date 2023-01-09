Шустер о Меладзе: Хотя бы прошептал – это уже порадовало, а написал пост от страху. Он вообще не из храбрых

"Что касается Меладзе, то хоть шепотом, и то... Хотя бы прошептал, это уже порадовало. Ну, написал пост от страху. Ну, естественно, не из храбрых. Точно не из храбрых. Он не создает впечатления храброго человека", – сказал ведущий.

Также Шустер прокомментировал выступление певицы Таисии Повалий на российском "Голубом огоньке" и пост певицы Ани Лорак, которая впервые за 10 месяцев хоть что-то сказала о войне в Украине. Он отметил, что у него не вызывают никаких эмоций артисты, которые молчат о войне в Украине или оправдывают ее.

"Да это исключительно деньги, это только деньги. Конечно, жалко, что вообще за деньги можно и родиной пожертвовать. Это грустно", – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube