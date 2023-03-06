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06 марта, 2023
 
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Как сейчас выглядит 73-летняя Пугачева. Свежее фото певицы

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Пугачева: С первым воскресеньем весны!
Пугачева: С первым воскресеньем весны!
Фото: alla_orfey / Instagram

73-летняя российская певица Алла Пугачева 5 марта разместила в Instagram свое новое фото.

На снимке Пугачева запечатлена с распущенными волосами и легким макияжем.

"С первым воскресеньем весны!" – написала она.

Фото певица разместила после длительного перерыва в соцсети. Предыдущий пост Пугачева публиковала 6 декабря 2022 года.

"Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят". Вот и все. Всем привет!" – написала она тогда.

Контекст:

Пугачева после того, как ее муж, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль. После этого в РФ организовали травлю артистки.

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Каждое первое воскресенье весны Пугачева отмечает праздник желтых цветов, который она придумала сама. Так певица встречает весну.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, Максим Галкин, певица, фото, макияж
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