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06 марта, 2023
 
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"Хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні". Жена Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Троянди на пероні". Аудио

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Белина: На пероні, на тихім пероні вже не чути далекого стуку. Хтось розсипав троянди червоні, чи то зустріч свою, чи розлуку
Белина: На пероні, на тихім пероні вже не чути далекого стуку. Хтось розсипав троянди червоні, чи то зустріч свою, чи розлуку
Фото: Олекса Задорожний / Facebook

Жена украинского продюсера Владимира Бебешко, украинская певица Саша Белина исполнила песню "Троянди на пероні". Запись опубликована 5 марта на YouTube-канале Бебешко.

Автором композиции является украинский поэт Александр Богачук, музыку написал композитор Анатолий Горчинский. Композиция была представлена в 1962 году.

Современную аранжировку песни сделал Бебешко.

"На пероні, на люднім пероні,
Де розлуки і зустрічі плачуть,
Хтось розсипав троянди червоні,
І, здається, ніхто їх не бачить…

А троянди, а троянди
До людей пелюстками кричать:
"Ми не квіти, ми – кохання,
А кохання не можна топтать!"

В моїм серці чи біль, чи то смуток:
Не зустрів ти мене і сьогодні.
Хтось дарує комусь поцілунок,
А хтось топче троянди червоні…

На пероні, на тихім пероні
Вже не чути далекого стуку.
Хтось розсипав троянди червоні,
Чи то зустріч свою, чи розлуку", – поет Белина.

ВИДЕО
Аудио: Владимир Бебешко / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: цветы, композитор, Владимир Бебешко, певица, песня, продюсер, Саша Белина
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