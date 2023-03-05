  "Хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні". Жена Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Троянди на пероні". Аудио

Белина: На пероні, на тихім пероні вже не чути далекого стуку. Хтось розсипав троянди червоні, чи то зустріч свою, чи розлуку Фото: Олекса Задорожний / Facebook

Автором композиции является украинский поэт Александр Богачук, музыку написал композитор Анатолий Горчинский. Композиция была представлена в 1962 году.

Современную аранжировку песни сделал Бебешко.

"На пероні, на люднім пероні,

Де розлуки і зустрічі плачуть,

Хтось розсипав троянди червоні,

І, здається, ніхто їх не бачить…

А троянди, а троянди

До людей пелюстками кричать:

"Ми не квіти, ми – кохання,

А кохання не можна топтать!"

В моїм серці чи біль, чи то смуток:

Не зустрів ти мене і сьогодні.

Хтось дарує комусь поцілунок,

А хтось топче троянди червоні…

На пероні, на тихім пероні

Вже не чути далекого стуку.

Хтось розсипав троянди червоні,

Чи то зустріч свою, чи розлуку", – поет Белина.

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