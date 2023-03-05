  "Хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні". Жена Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Троянди на пероні". Аудио

Автором композиции является украинский поэт Александр Богачук, музыку написал композитор Анатолий Горчинский. Композиция была представлена в 1962 году.
Современную аранжировку песни сделал Бебешко.
"На пероні, на люднім пероні,
Де розлуки і зустрічі плачуть,
Хтось розсипав троянди червоні,
І, здається, ніхто їх не бачить…
А троянди, а троянди
До людей пелюстками кричать:
"Ми не квіти, ми – кохання,
А кохання не можна топтать!"
В моїм серці чи біль, чи то смуток:
Не зустрів ти мене і сьогодні.
Хтось дарує комусь поцілунок,
А хтось топче троянди червоні…
На пероні, на тихім пероні
Вже не чути далекого стуку.
Хтось розсипав троянди червоні,
Чи то зустріч свою, чи розлуку", – поет Белина.