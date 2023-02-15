  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Червона троянда". Видео

Белина исполнила композицию, музыку к которой написал композитор Горчинский, а слова – поэт Татаренко Фото: Олекса Задорожний / Facebook

Автором музыки является украинский композитор Анатолий Горчинский, а слова написал украинский поэт Леонид Татаренко. Композиция была создана в 1999 году.

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