  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео

Песня "Коханий", которую исполнила Саша Белина, была написана в 1999 году Фото: Олекса Задорожний / Facebook

Автором музыки является украинский композитор Игорь Поклад, а слова написал украинский поэт Игорь Барах. Композиция была создана в 1999 году.

В клипе показаны архивные кадры, снятые в Украине после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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