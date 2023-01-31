"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя

Зеленский: Было бы странно, если бы мы говорили с вами о каких-то материальных вещах. Это неинтересно Фото: zelenskiy_official / Instagram

"Мне 45. Это не смешно", – заявил Зеленский в конце интервью.

Отвечая на вопрос, что является для него лучшим подарком, украинский президент подчеркнул, что речь идет не о материальных вещах.

"У меня было все до президентства и до этой войны. Было бы странно, если бы мы говорили с вами о каких-то материальных вещах. Это неинтересно, – заявил он. – Конечно, если бы наши военные смогли деоккупировать какое-то маленькое село, это было бы прекрасно. Потому что это так сложно! Они могут пройти 100, 300, 500 метров и потом 300 метров назад, а потом вновь 500 метров вперед. Поэтому для меня самый лучший подарок – это наше движение вперед".