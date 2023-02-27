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27 февраля, 2023
 
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Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео

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Белина исполнила композицию, музыку к которой написал композитор Толмачев, а слова поэт Демкив
Белина исполнила композицию, музыку к которой написал композитор Толмачев, а слова – поэт Демкив
Фото: Олекса Задорожний / Facebook

Жена украинского продюсера Владимира Бебешко, украинская певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видеоклип на песню опубликован 27 февраля на YouTube-канале Бебешко.

Композицию в 1964 году написал украинский поэт Борис Демкив и украинский композитор Владислав Толмачев.

В качестве видеоряда в клипе использованы кадры, снятые в украинских Карпатах.

ВИДЕО
Видио: Владимир Бебешко / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Бебешко, песня
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