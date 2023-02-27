  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео

Белина исполнила композицию, музыку к которой написал композитор Толмачев, а слова – поэт Демкив Фото: Олекса Задорожний / Facebook

Композицию в 1964 году написал украинский поэт Борис Демкив и украинский композитор Владислав Толмачев.

В качестве видеоряда в клипе использованы кадры, снятые в украинских Карпатах.

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