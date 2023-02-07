"Без басковых, киркоровых. Только развитые страны". Бебешко рассказал о совместном проекте с Вайкуле

По словам Бебешко, российские артисты не будут приглашены на конкурс, включая Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые поддержали нападение РФ на Украину.

"Общался с Вайкуле. Все-таки в этом году будем делать фестиваль в Юрмале, конечно, без басковых, киркоровых. Только нормальные развитые страны", – написал он.

Обратившись к своим подписчикам, Бебешко поинтересовался, кто из украинских артистов будет интересным на этом фестивале.