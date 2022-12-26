Бульвар Шоубиз
 
26 декабря, 2022
 
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Вайкуле, которая отказалась от гастролей в России, записала поздравление для поклонников на латышском языке. В РФ взбесились

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Вайкуле осудила нападение РФ на Украину
Вайкуле осудила нападение РФ на Украину
Фото: laima_vaikule_official / Instagram

Латвийская певица Лайма Вайкуле 23 декабря опубликовала в Instagram ролик, который адресовала своим поклонникам накануне Рождества.

Артистка обратилась к подписчикам на родном латышском языке.

Подписчики певицы из РФ, которым запрещено посещать Instagram, в ответ написали, что артистка не любит их родину.

"Забудем! И не вспомним, впрочем и не нравилась никогда", – обратились к артистке подписчики из РФ.

"Очередное разочарование года", – заявили россияне. Ранее Вайкуле в интервью российскому телеканалу "Дождь" осудила нападение РФ на Украину и отказалась от концертов в стране-агрессоре.

Контекст:

28 февраля Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.

В начале декабря Вайкуле выступила в поддержку своей подруги, российской певицы Аллы Пугачевой, которая покинула РФ. По словам Вайкуле, в сове время "Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет".

Теги: война России против Украины, Лайма Вайкуле, певица
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