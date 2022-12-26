Вайкуле, которая отказалась от гастролей в России, записала поздравление для поклонников на латышском языке. В РФ взбесились

Артистка обратилась к подписчикам на родном латышском языке.
Подписчики певицы из РФ, которым запрещено посещать Instagram, в ответ написали, что артистка не любит их родину.
"Забудем! И не вспомним, впрочем и не нравилась никогда", – обратились к артистке подписчики из РФ.
"Очередное разочарование года", – заявили россияне. Ранее Вайкуле в интервью российскому телеканалу "Дождь" осудила нападение РФ на Украину и отказалась от концертов в стране-агрессоре.
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28 февраля Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.
В начале декабря Вайкуле выступила в поддержку своей подруги, российской певицы Аллы Пугачевой, которая покинула РФ. По словам Вайкуле, в сове время "Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет".