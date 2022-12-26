Вайкуле, которая отказалась от гастролей в России, записала поздравление для поклонников на латышском языке. В РФ взбесились

Артистка обратилась к подписчикам на родном латышском языке.

Подписчики певицы из РФ, которым запрещено посещать Instagram, в ответ написали, что артистка не любит их родину.

"Забудем! И не вспомним, впрочем и не нравилась никогда", – обратились к артистке подписчики из РФ.

"Очередное разочарование года", – заявили россияне. Ранее Вайкуле в интервью российскому телеканалу "Дождь" осудила нападение РФ на Украину и отказалась от концертов в стране-агрессоре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laima LV Vaikule (@laima_vaikule_official)