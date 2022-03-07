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07 марта, 2022
 
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Российского модельера Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже из-за его молчания о войне в Украине

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Показ Валентина Юдашкина должен был состояться 8 марта
Показ Валентина Юдашкина должен был состояться 8 марта
Фото: EPA

Федерация высокой моды отменила показ российского модельера Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Париже, который должен был состояться 8 марта. Об этом 6 марта сообщило французское издание France Info.

По словам главы федерации Ральфа Толедано, организаторы отменили шоу, потому что Юдашкин отказался высказывать свою позицию по поводу военного вторжения России в Украину.

"Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказал сомнения по поводу войны в Украине, его сложно было бы убрать из программы. Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие деятели искусства. Но он этого не сделал, и я им сказал: "Уберите его немедленно", – цитирует издание Толедано.

Теги: война, Париж, вторжение, российская агрессия, шоу, Валентин Юдашкин, Неделя моды, модельер
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