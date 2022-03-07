Российского модельера Юдашкина отстранили от участия в Неделе моды в Париже из-за его молчания о войне в Украине

По словам главы федерации Ральфа Толедано, организаторы отменили шоу, потому что Юдашкин отказался высказывать свою позицию по поводу военного вторжения России в Украину.

"Наша команда хотела проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказал сомнения по поводу войны в Украине, его сложно было бы убрать из программы. Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие деятели искусства. Но он этого не сделал, и я им сказал: "Уберите его немедленно", – цитирует издание Толедано.