Бульвар Шоубиз
 
22 марта, 2023
 
Новости

Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин на одном из своих концертов в США высмеял пропагандистку Скабееву
Галкин на одном из своих концертов в США высмеял пропагандистку Скабееву
Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 22 марта разместил в Instagram видео, которое записал, находясь на гастролях в Сиэтле (США).

Свой ролик он опубликовал на следующий день после того, как российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что юморист ей угрожал, когда на одном из своих концертов в США высмеял публично. 

В своем выступлении Галкин упомянул, как российская пропагандистка, экс-ведущая советской передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк заявила о желании отправиться на войну вместе с куклами Хрюшей и Степашкой.

Галкин посоветовал ей в таком случае взять с собой Киркорова, который бы держал в руках "голову Скабеевой". По словам шоумена, это было бы похоже на то, как во время показа итальянского дома моды Versace гости и модели появились в нарядах, украшенных искусственными головами животных в натуральную величину.

В новом ролике артист рассказывает о своих предстоящих концертах в Германии и других европейских странах.

"Жду с нетерпением на своих концертах. Надеюсь порадовать вас самым разным юмором", – заявил Галкин.

Во время рассказа шоумен заварил себе кофе, а в конце показал вид из окна гостиницы.

"Фантастический город. Я его обожаю. Совершенно невероятная погода. Гуляли по водопадам. Солнечный Сиэтл приветствует вас. Я пошел на крышу пить кофе", – заявил артист.

Контекст:

Скабеева и ее муж Евгений Попов на канале "Россия 1" ведут программу "60 минут". Они входят в рейтинг самых известных и самых высокооплачиваемых пропагандистов Кремля, составленный изданием The Insider

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой, и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин гастролирует сейчас с концертами в разных странах. Во время своих выступлений артист часто критикует действия российских властей и пропагандистов. Ранее он уже высмеивал Скабееву.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, Германия, пропаганда, концерт, российская пропаганда, Сиэтл, Максим Галкин, Ольга Скабеева, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Елена ПОСКАННАЯ
  Яценюк: Симоньян фактически вскрылась – признала, что Путин получил от Украины пощечину. У него уже вся морда красная от пощечин Украины
  Яценюк: Симоньян фактически вскрылась – признала, что Путин получил от Украины пощечину. У него уже вся морда красная от пощечин Украины
Дмитрий ГОРДОН
  Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс
  Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пластический хирург, оперировавший жену Пвлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Пвлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Галина ГРИШИНА
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галина ГРИШИНА
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Галина ГРИШИНА
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Галина ГРИШИНА
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Галина ГРИШИНА
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей
"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей
Кекелия показала прогулку с мужем и сыновьями: Таким должен быть каждый день каждого украинца
Кекелия показала прогулку с мужем и сыновьями: Таким должен быть каждый день каждого украинца
Галина ГРИШИНА
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 