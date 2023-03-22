Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором

Свой ролик он опубликовал на следующий день после того, как российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что юморист ей угрожал, когда на одном из своих концертов в США высмеял публично.
В своем выступлении Галкин упомянул, как российская пропагандистка, экс-ведущая советской передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк заявила о желании отправиться на войну вместе с куклами Хрюшей и Степашкой.
Галкин посоветовал ей в таком случае взять с собой Киркорова, который бы держал в руках "голову Скабеевой". По словам шоумена, это было бы похоже на то, как во время показа итальянского дома моды Versace гости и модели появились в нарядах, украшенных искусственными головами животных в натуральную величину.
В новом ролике артист рассказывает о своих предстоящих концертах в Германии и других европейских странах.
"Жду с нетерпением на своих концертах. Надеюсь порадовать вас самым разным юмором", – заявил Галкин.
Во время рассказа шоумен заварил себе кофе, а в конце показал вид из окна гостиницы.
"Фантастический город. Я его обожаю. Совершенно невероятная погода. Гуляли по водопадам. Солнечный Сиэтл приветствует вас. Я пошел на крышу пить кофе", – заявил артист.
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Скабеева и ее муж Евгений Попов на канале "Россия 1" ведут программу "60 минут". Они входят в рейтинг самых известных и самых высокооплачиваемых пропагандистов Кремля, составленный изданием The Insider.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой, и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин гастролирует сейчас с концертами в разных странах. Во время своих выступлений артист часто критикует действия российских властей и пропагандистов. Ранее он уже высмеивал Скабееву.